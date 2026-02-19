José María Balcázar, un abogado izquierdista de 83 años, elegido nuevo presidente de Perú: el octavo en menos de una década

Las claves nuevo Generado con IA José María Balcázar, abogado de 83 años y congresista de Perú Libre, fue elegido presidente interino de Perú, convirtiéndose en el octavo mandatario en una década. Balcázar ganó la votación en el Congreso con 64 votos frente a 46, superando a la derechista María del Carmen Alva, quien era la favorita al inicio del día. El nuevo presidente acumula polémicas en su trayectoria judicial y política, incluyendo sanciones por prevaricato y posturas controversiales sobre el matrimonio infantil y el lenguaje inclusivo. Balcázar prometió una transición democrática y pacífica hacia las elecciones presidenciales de abril, mantener la política económica actual y fortalecer la seguridad ciudadana.

La crisis política de que afecta a Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década y dio un nuevo y sorprendente giro con el nombramiento como mandatario interino del octogenario congresista José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.

Balcázar, un abogado de 83 años que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú pero que acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política, dio el inesperado campanazo al ser el más votado en la sesión extraordinaria del Congreso para reemplazar a José Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como presidente interino.

Con 64 votos frente a 46, el legislador se impuso a la derechista María del Carmen Alva, que a inicios del día partía como gran favorita para asumir temporalmente la Presidencia con la misión de conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el mando el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.

Sin embargo, en un enrevesado juego de intereses políticos y cálculos electorales de cara a los comicios que tendrán lugar en pocas semanas, Balcázar salió triunfante con el respaldo de un conjunto de partidos de derecha que inicialmente se preveía que votarían por Alva, pero a última hora variaron su voto.

Así, el Legislativo peruano, que destituyó a Jerí por las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias, acabó poniendo de presidente encargado a una figura igualmente polémica por los cuestionamientos e imputaciones en su contra, si bien él los rechaza y tilda de "leyendas negras".

Como juez supremo, Balcázar fue sancionado por prevaricato al variar una sentencia que ya era firme, mientras que el colegio de abogados del que formaba parte lo expulsó por presuntamente haberse apropiado de fondos cuando fue su decano.

Como congresista destacó por haber dirigido la comisión en la que se nombraron nuevos jueces del Tribunal Constitucional, pero por lo que más se le recuerda es por su postura contraria a prohibir el matrimonio infantil en Perú bajo el argumento de que "mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

También promovió un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo.

Transición "pacífica"

En los días previos a la votación, Balcázar llegó a insinuar en declaraciones a periodistas la posibilidad de indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022 para evitar precisamente ser destituido por el Congreso.

En su primer discurso como jefe de Estado, Balcázar garantizó a sus compatriotas "una transición democrática electoral pacífica" y pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" generales que se celebrarán en abril próximo.

También aseguró que mantendrá la actual política económica, porque "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos" y que buscará fortalecer la seguridad ciudadana, que es la principal exigencia de la ciudadanía.

En el transcurso de esta semana, Balcázar deberá nombrar al Consejo de Ministros que lo acompañará en este nuevo periodo, tras el cisma provocado por su designación en los partidos de derecha como el fujimorismo y el ultraconservador Renovación Popular, que se acusan mutuamente de haber entregado el Gobierno a la izquierda.