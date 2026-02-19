El 'dos' de las fuerzas especiales de EEUU durante la captura de Maduro se reúne por sorpresa con Delcy en Caracas

El general Francis L. Donovan es el jefe de las fuerzas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Ejército de EEUU

La última prueba gráfica del acercamiento y la colaboración total de los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez ha sido la visita sorpresa a Caracas del jefe de las fuerzas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. El general Francis L. Donovan se vio con la presidenta interina venezolana y otros altos cargos del régimen como Diosdado Cabello o Vladímir Padrino para abordar cuestiones relativas a la seguridad.

El comandante del Comando Sur de EEUU, que asumió el cargo oficialmente el pasado 5 de febrero pero que Trump eligió ya a mediados de diciembre, un par de semanas antes de la operación militar relámpago que se saldó con la captura de Nicolás Maduro, era hasta entonces el número dos de las Fuerzas Especiales, precisamente las encargadas de la exitosa extracción del líder chavista.

Según detalló el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, en un mensaje en X, Caracas y Washington acordaron "trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral" para combatir el narcotráfico y la inmigración.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026

El comandante Donovan, que cuenta con gran experiencia en operaciones especiales en Oriente Próximo y exjefe de los Marines, estuvo acompañado de la encargada de negocios estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, que detalló en otro comunicado que las reuniones con los altos cargos del régimen se habían centrado en "el tema de la seguridad" y en "avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con Estados Unidos".

También se refirió a la necesidad de seguir implementando el plan de Trump de tres fases para Venezuela: la de estabilización del país y "restauración de la seguridad", la recuperación de la economía y una "transición" a una "Venezuela amigable, estable, próspera y democrática".

Ambos se vieron con Vladímir Padrino, en el blanco de las críticas por la inoperancia de las fuerzas venezolanas durante el ataque estadounidense, y con Diosdado Cabello, el responsable del aparato represor del chavismo.

"El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes", celebró por su parte el ministro Pérez Pirela.

Según otra publicación de la embajada en X, el general Donovan revisó las instalaciones del complejo y reiteró a las autoridades de Caracas el compromiso de su país "con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental".

El Comando Sur, que es el encargado de llevar a cabo la política de bombardeos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico de la Administración Trump, calificó de "productivas" las reuniones con los líderes venezolanos, en las que también participó el subsecretario adjunto de Defensa Nacional, Joseph M. Humire.

Donovan asumió el cargo de jefe del Comando Sur tras la dimisión repentina del almirante Alvin Holsey, enfrentado con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, tras mostrar su oposición a los ataques contra las embarcaciones que supuestamente transportan droga.

Estos contactos diplomáticos se registran una semana después de la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Delcy Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.