La amnistía de Delcy no llega en Venezuela: familiares en huelga de hambre mientras que los presos "son obligados a comer"

Familiares de los presos que se encuentran en huelga de hambre dentro de este comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7. Redes sociales.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes 30 de enero una ley de "amnistía general" de presos políticos que hubieran sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad.

Sin embargo, aún no se ha materializado al completo. Unos días después, el 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" los presos políticos una vez se aprobara dicha ley, que estimó ocurriría "a más tardar" el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

Debido a este incumplimiento, un grupo de presos políticos inició en la noche del pasado viernes —13 de febrero— una huelga de hambre para exigir su liberación en un comando de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado al este de Caracas y conocido como Zona 7.

A la protesta en forma de huelga de hambre también se sumaron un día después, un grupo de mujeres familiares —unas diez personas— que llevaban pernoctando a la entrada de la Zona 7 desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la excarcelación de un "número importante" de personas.

En el lugar hay una pequeña pizarra con datos de la huelga de las mujeres, como el tiempo transcurrido, y una gran pancarta que dice "Libertad para todos". Las manifestantes, con edades de 23 a 46 años, permanecen sobre colchonetas.

TRES DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE | Familiares cumplen 72 horas en huelga de hambre exigiendo la libertad de sus seres queridos



La mañana de este martes #17Feb, familiares mantienen una huelga de hambre en protesta por la libertad de sus seres queridos, anunciada por Jorge Rodríguez… pic.twitter.com/v8roarhw4q — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 17, 2026

A las 72 horas del inicio, quedan nueve de las diez mujeres que comenzaron, ya que una sufrió una bajada de tensión y tuvo que ser trasladada a un hospital.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) advirtió en X que "la indiferencia y la falta de respuestas del Estado continúan poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de estos familiares y de los presos políticos que también se mantienen en huelga de hambre" dentro de este comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Este grupo de detenidos comenzó su huelga el viernes, por lo que ya llevan "más de 90 horas en esta medida extrema de protesta", señaló el Clipp, que el lunes denunció que policías impidieron el ingreso de sueros hidratantes para estos presos "sin ofrecer explicación alguna".

Las familias denunciaron que los presos estarían siendo obligados a comer por las autoridades penitenciarias. "Les están diciendo que si no lo hacen, van a ser pasados a una celda de castigo", aseguraron.

DENUNCIA PÚBLICA | Familiares denuncian que presos políticos en Zona 7, en huelga de hambre, estarían siendo obligados a comer bajo amenazas de castigo



Familiares denuncian que presos políticos recluidos en Boleíta, Zona 7, que se encuentran en huelga de hambre, estarían siendo… pic.twitter.com/IdV59bufiy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 15, 2026

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, condenó en X que los familiares sean "castigados con la incertidumbre, con el silencio impuesto, con el dolor de no saber" si sus parientes serán excarcelados.

Sin embargo, valoró que hayan dejado claro que "no descansarán, no callarán, no se irán, hasta que cada uno de ellos sea libre".

En Zona 7 hubo 17 excarcelaciones el sábado, según el titular del Parlamento. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, aseguró este lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, después de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno anunció un proceso de liberaciones.