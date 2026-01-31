Don Lemon, el periodista arrestado por cubrir una protesta anti-ICE, ha sido liberado a la espera de juicio

Las claves nuevo Generado con IA Don Lemon, expresentador de CNN, fue arrestado durante la cobertura de una protesta anti-ICE en una iglesia de Minnesota y se declaró inocente de los cargos federales. El juez ordenó la liberación de Lemon a la espera de juicio tras pasar una noche bajo custodia; enfrenta acusaciones de conspirar para privar derechos civiles y obstruir el acceso a lugares de culto. Defensores de la libertad de prensa y figuras como Jane Fonda han mostrado su apoyo a Lemon, denunciando los arrestos como un ataque a la Primera Enmienda. La protesta cubría la ofensiva migratoria de Trump y el despliegue masivo de agentes armados, que provocó manifestaciones y críticas a la administración por su trato a la prensa y los migrantes.

El expresentador de noticias de CNN, Don Lemon, se declaró inocente este viernes de los cargos federales que le imputaban por su participación en la cobertura de una protesta, en una iglesia de Minnesota, contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Lemon, ahora periodista independiente, transmitió en vivo una protesta contra el despliegue de miles de agentes de inmigración armados en las ciudades más grandes de Minnesota, gobernadas por los demócratas. La protesta interrumpió un servicio religioso el 18 de enero en la Iglesia de las Ciudades de St. Paul.

Un juez magistrado ordenó que fuera liberado para esperar el juicio, después de pasar una noche bajo custodia tras haber sido arrestado el jueves por la noche por el FBI.

Vestido con un traje cruzado color crema, Lemon solo respondió "sí, señoría" cuando le preguntaron si entendía el procedimiento. Uno de sus abogados afirmó que se declaró inocente. "Está comprometido a luchar contra esto. No se irá a ninguna parte", dijo la abogada de Lemon, Marilyn Bednarski.

"He dedicado toda mi carrera a cubrir noticias. No voy a parar ahora", declaró Lemon a los periodistas tras la audiencia. "No me silenciarán. Espero con ansias mi día en el tribunal".

Un gran jurado acusó a Lemon de conspirar para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar una ley que se ha utilizado para reprimir manifestaciones en clínicas de aborto, pero que también prohíbe obstruir el acceso a lugares de culto. Otras seis personas que asistieron a la protesta, entre ellas otro periodista, enfrentan los mismos cargos.

Miles de manifestantes salieron a las calles de Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos el viernes para denunciar una ofensiva migratoria en la que agentes federales dispararon fatalmente a dos ciudadanos estadounidenses, lo que desató una de las crisis políticas más graves que ha enfrentado Trump.

"El Don equivocado"

Los defensores de la libertad de prensa expresaron su alarma por los arrestos. La actriz y activista Jane Fonda acudió a mostrar su apoyo a Lemon y declaró a los periodistas que el presidente estaba violando la Constitución. "Arrestaron al Don equivocado ", declaró Fonda.

Trump, quien ha criticado a los manifestantes en Minnesota, culpó de la protesta en la Iglesia de las Ciudades a "agitadores e insurrectos" que, según él, querían intimidar a los fieles cristianos.

Los organizadores dijeron a Lemon que se centraron en la iglesia porque creían que un pastor allí también era un empleado de alto rango del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Jane Fonda habla a las puertas del tribunal federal después de que Don Lemon fuera arrestado. Jill Connelly Reuters.

Hace más de una semana, el gobierno arrestó a tres personas que, según afirmó, organizaron las protestas. Sin embargo, el magistrado de St. Paul que aprobó dichos arrestos dictaminó que, sin una acusación formal por parte del gran jurado, no existía causa probable para emitir órdenes de arresto contra Lemon y varias otras personas que el Departamento de Justicia también quería procesar.

"Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el intento transparente de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta esta administración no se tolerarán", dijo Abbe Lowell, abogado de Lemon, en una declaración, invocando las protecciones constitucionales a la libertad de expresión.

En la transmisión en vivo archivada en su canal de YouTube, se puede ver a Lemon reuniéndose y entrevistando a los activistas antes de que vayan a la iglesia, y luego haciendo una crónica de la perturbación en el interior, entrevistando a los feligreses, manifestantes y un pastor, quien les pide a Lemon y a los manifestantes que se vayan.

La periodista local independiente Georgia Fort y otras dos personas que estaban en la iglesia también fueron arrestadas y acusadas de los mismos delitos.

La magistrada estadounidense Dulce Foster ordenó el viernes la liberación de Fort, denegando la solicitud de los fiscales de mantenerla bajo custodia, según documentos judiciales.

Críticas a Trump

Durante el último año, el Departamento de Justicia ha intentado procesar a una serie de críticos y supuestos enemigos de Trump. Un juez desestimó los cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quienes dirigieron las investigaciones sobre Trump.

Lemon trabajó 17 años en CNN, convirtiéndose en una de sus personalidades más reconocidas, y crítica frecuentemente a Trump en sus transmisiones de YouTube. Fue despedido de CNN en 2023 tras hacer comentarios sexistas al aire, por los que posteriormente se disculpó.

Trump ataca frecuentemente a periodistas y medios de comunicación, yendo más allá que sus predecesores al demandarlos a veces por daños y perjuicios o despojándolos de las credenciales que les otorgan acceso.

Agentes del FBI con una orden de allanamiento confiscaron este mes ordenadores portátiles y otros dispositivos de la casa de un periodista del Washington Post que cubrió los despidos de trabajadores federales por parte de Trump, diciendo que estaba investigando filtraciones de secretos gubernamentales.

Los defensores de la prensa calificaron la búsqueda del FBI que involucró al periodista del Post y los arrestos de Lemon y Fort como una escalada de ataques a la libertad de prensa.

"Informar sobre las protestas no es un delito", declaró Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. Jaffer calificó los arrestos de alarmantes y afirmó que Trump buscaba "apretar las cadenas de la libertad de prensa".

Trump ha dicho que sus ataques se deben a que está cansado de las "noticias falsas" y la cobertura hostil.

Expertos legales afirmaron desconocer cualquier precedente en Estados Unidos sobre el arresto de periodistas después de los hechos, o en virtud de las dos leyes utilizadas para acusar a Lemon y Fort. Entre ellas se encuentra la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas, una medida de 1994 que impide obstruir el acceso a clínicas de aborto y lugares de culto.