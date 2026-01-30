Venezuela realizará la primera exportación de gas en las "próximas horas" tras reformar la Ley de Hidrocarburos

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, muestra un documento durante una reunión en apoyo a la reforma de la principal ley petrolera del país. Reuters

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este jueves que en las "próximas horas" se hará la primera exportación de gas licuado de petróleo después de que el Parlamento haya aprobado por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos con el fin de incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

"El barco ya está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo", ha indicado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. La líder chavista ha asegurado que esta primera exportación hará sentir "muy orgullosos" a todos los venezolanos.



Rodríguez no ha ofrecido mayores detalles sobre esta comercialización ni a qué país se enviará el gas, aunque hace dos semanas informó de que el país había firmado un acuerdo de comercialización, sin especificar la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

No es casualidad que el gobierno de Donald Trump haya emitido minutos después de la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos una licencia que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano, allanado así el camino para que las petroleras estadounidenses operen en el país suramericano.

Los detalles de la licencia

Esta licencia impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes: solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.

A su vez, para evitar ser sancionadas, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el Gobierno de Venezuela o PDVSA, la estatal petrolera, deben ser regidos por leyes de EEUU y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en EEUU.

La licencia también prohíbe condiciones de pago que EEUU considere "razonables" ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.



Este anuncio llega semanas después de que el mandatario estadounidense asegurara que la venta del petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares. Además, sostiene que su plan es que las petroleras estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares" con el fin de revitalizar las infraestructuras de Venezuela.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el republicano recibió a los líderes de más de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional dio el visto bueno a las modificaciones sustanciales de la ley, promulgada en 2001, sometida en 2006 a una reforma promovida por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera y presentada ante el Parlamento por Rodríguez días después del ataque militar en el que Estados Unidos.

Los cambios aprobados en la sesión parlamentaria abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

"Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento, solo cosas buenas para todas y para todos, debemos construir juntas y juntos, independientemente de cómo pensemos, la prosperidad de nuestra república", ha señalado Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento.