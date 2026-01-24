Delcy Rodríguez propone convocar un "verdadero diálogo político" que incluya a la oposición de Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminan juntos en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Reuters

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto este viernes que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



"Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país", ha afirmado Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En respuesta, el titular del Parlamento ha indicado en su canal de Telegram que de "inmediato" se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz -instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe- para "emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo" Venezuela.

Delcy Rodríguez ha pedido que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

"Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela", ha agregado la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.



Delcy Rodríguez ha enmarcado esta tarea en el 'Programa para la convivencia y la paz', que será coordinado -dijo- por el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos, aunque ha detallado que la lista no estaba cerrada.

Según ha explicado, la idea es "hacer un plan de 100 días" que tendrá como "primera tarea" el "mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela", aunque no ha precisado cuándo dará comienzo.



La mandataria encargada ha asegurado haber compartido "visiones distintas" con las personas del 'Programa para la convivencia y la paz', pero "con un fin común", que es, insiste, la paz de Venezuela.



"Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones", ha precisado.