Estados Unidos incauta un séptimo petrolero en el Caribe, cerca de la costa de Venezuela

Captura de video tomada de la cuenta oficial @Southcom de la red social X que muestra el buque Sagitta navegando en el Caribe.

El Comando Sur de Estados Unidos ha incautado este martes un nuevo petrolero sancionado que transitaba por aguas del mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente, Donald Trump, a estos buques.



El buque, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", ha sido identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.



El Comando Sur ha detallado que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, pero que la incautación sucedió sin incidentes.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que comenzó como una medida de presión contra el Gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.



Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.