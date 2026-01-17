La UE y Mercosur firman un acuerdo comercial tras 26 años de intentos: "Unos levantan barreras, nosotros puentes"

Ursula von der Leyen junto al presidente de Uruguay, Santiago Peña y al presidente de Argentina, Javier Milei durante el acto de la firma del acuerdo Mercosur-UE. . Efe

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea y Mercosur firmaron en Asunción un acuerdo comercial tras 26 años de negociaciones, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con 720 millones de personas. El pacto permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles sobre el 90% de las importaciones y exportaciones entre ambos bloques, que suman cerca de un cuarto de la economía mundial. La firma contó con la presencia de líderes europeos y sudamericanos, quienes destacaron el acuerdo como un hito para el comercio justo, la cooperación y la prosperidad. El sector agropecuario de Mercosur y la industria europea serán los principales beneficiados, aunque el acuerdo incluye salvaguardias bilaterales ante posibles desequilibrios en precios o volúmenes.

Tras 26 años de negociaciones entre Mercosur y la UE, este sábado ha tenido lugar en la capital de Paraguay, Asunción, la firma del acuerdo que va a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con 720 millones de personas.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), sellaron el tratado con sus firmas en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP), ante cientos de invitados y entre fuertes aplausos.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

A la ceremonia asistieron, en calidad de testigos de honor, tres de los cuatro presidentes de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del grupo) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El único ausente fue el brasileño Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del acuerdo con los europeos y quien no acudió por cambios de protocolo de última hora.

La delegación de la UE estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Apertura frente al unilateralismo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha explicado durante su intervención que puede que este acuerdo llegue tarde, pero es una apuesta por la apertura frente al unilateralismo y el uso de comercio como "arma geopolítica".

"Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica", ha indicado Costa en la sede del Banco Central de Paraguay.

Costa defendió que con este acuerdo se envía "un mensaje claro al mundo" por la defensa del comercio libre "basado en reglas", del multilateralismo y del derecho internacional "como base de las relaciones entre países y regiones".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante su intervención en el acto de la firma del acuerdo UE-Mercosur. Efe

"Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes donde pactamos normas porque creemos en el comercio justo, con fuerza, generadora de prosperidad, empleo y estabilidad", complementó.

En ese sentido, afirmó que la firma del acuerdo es un "auténtico hito" al señalar que el pacto ayudará a ambos bloques a "navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar" a los valores de cada nación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha añadido que eligen "el comercio justo", en vez de "aranceles". Además, igual que Costa, explica que gracias a ello se van a crear "oportunidades, empleo y prosperidad".

Un punto de salida

Además de las intervenciones de los líderes europeos, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha explicado que su país "no se detiene en este acuerdo" y cree que con la firma de este pacto se abre "un punto de salida" y se mantiene el futuro de lo negociado.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su intervención en el Banco Central de Panamá. Efe

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ocupa la presidencia rotativa del Mercosur, ha añadido que "el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino".



"Usamos con ligereza muchas veces los calificativos, pero hoy no es el caso, estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos, al unir dos de los mercados más importantes del mundo: Europa y Suramérica", añadió.

26 años de trámites

La guerra comercial emprendida por Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la cada vez mayor dependencia de China y los impactos de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han obligado a las partes a superar sus diferencias y culminar la asociación comercial.



Las negociaciones empezaron formalmente en el año 2000, se alcanzó un acuerdo general de carácter político en 2019, pero solo se cerró el texto el 6 de diciembre de 2024.



Su firma se produce en medio de las protestas de los granjeros europeos, que se han manifestado de manera ferviente contra un acuerdo que consideran que promueve la competencia desleal con sus pares suramericanos.



El competitivo sector agropecuario de los países del Mercosur será uno de los grandes beneficiados del pacto, al igual que la industria europea, para el que se abrirán las puertas de un mercado suramericano históricamente cerrado para productos como equipos eléctricos, máquinas y automóviles.



No obstante, el acuerdo incluye salvaguardias bilaterales en las que se concede el derecho a intervenir, si se produce un gran desequilibrio de precios o volumen.



Pese a la firma, su entrada en vigor no será automática, ya que aún tiene que superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre.