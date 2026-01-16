Trump 'bendice' a Delcy: envía al director de la CIA a reunirse con ella en Caracas mientras recibía a Machado en la Casa Blanca

Delcy Rodríguez este jueves en la Asamblea Nacional dando un discurso con una imagen de Maduro y su esposa al lado. Leonardo Fernández Viloria Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, por orden de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro. La visita de Ratcliffe representa el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela y busca fortalecer la colaboración e intercambio de inteligencia entre ambos países. Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la opositora María Corina Machado, mientras su equipo elogiaba la colaboración de Delcy Rodríguez con Washington. Delcy Rodríguez se comprometió a mantener la presidencia hasta una eventual transición y a mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros países clave.

La Administración de Donald Trump no pone pegas al Gobierno interino de Venezuela. Todo lo contrario. Satisfecho por el desarrollo de los acontecimientos tras la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense ha enviado al director de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas donde mantuvo este jueves un encuentro cara a cara con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada.

Se trata del primer miembro del Gabinete de Trump y el cargo estadounidense de mayor rango que visita la capital venezolana tras la exitosa operación militar relámpago de la Delta Force que extrajo a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, y los condujo a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Y además se produjo el mismo día que el presidente republicano recibía en la Casa Blanca, de forma bastante discreta, a la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado. Pese a ello, la jefa de prensa de Trump, Karoline Leavitt, no tuvo reparos en alabar a Delcy Rodríguez: "Ha sido extremadamente colaborativa y ha cumplido con todo lo que hemos pedido".

María Corina Machado, Donald Trump y Delcy Rodríguez, este jueves 15 de enero.

Según informa The New York Times, Ratcliffe transmitió a Delcy durante su encuentro en Caracas el mensaje de que la Administración estadounidense ve en el Gobierno interino de Venezuela el mejor camino hacia la estabilidad en el país a corto plazo, haciendo hincapié en la necesidad de colaboración.

La fuente citada por el periódico explicó que el director de la CIA viajó por orden de Trump para decirle a la exvicepresidenta de Maduro y figura clave del chavismo que "Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo". También se abordaron cuestiones centradas en cómo mejorar el intercambio de inteligencia o qué hacer para que Venezuela deje de ser un "refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes".

La visita de Ratcliffe, según la Administración Trump, supone un respaldo a la figura de Delcy Rodríguez y una señal para seguir cultivando la confianza y la colaboración entre Washington y Caracas. De hecho, el jueves la nueva presidenta también presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permita liberalizar el sistema.

Delcy, que se dirigió este jueves a la nación con el pretexto del balance anual del curso, se comprometió a ostentar la presidencia "hasta que pueda haber una transición" e hizo saber a los suyos que daría la "batalla diplomática" para mantener en pie sus relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán "y con todos los pueblos del mundo y, a la vez, con Estados Unidos".

De izquierda a derecha, el director de la CIA, John Ratcliffe; el presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump , en Palm Beach (Florida). Reuters

En la víspera, la mandataria había mantenido una conversación telefónica con Trump, que el presidente estadounidense definió como "fascinante". Poco después ahondó en sus halagos describiendo a Delcy como una persona "fantástica". De María Corina Machado únicamente había dicho que era una "mujer agradable", pero que no tenía ni el "respeto" ni el "apoyo" dentro de Venezuela.

Un informe clasificado de la CIA presentado a Trump antes de la operación militar para capturar a Maduro el pasado 3 de enero ya señalaba a Delcy como la figura como mayor capacidad para garantizar la estabilidad institucional, controlar al Ejército y evitar un colapso del Estado. Según el NYT, Rodríguez ya había participado en las negociaciones para renovar el liderazgo en Venezuela por la vía diplomática que no llegaron a cuajar.

La postura pragmática de la Administración Trump es la muestra de que EEUU parece haber aprendido de sus errores del pasado y de otras intervenciones militares. En Irak, el Gobierno de George W. Bush decidió desmantelar el gobierno y el aparato militar desatando una época de inestabilidad e insurgencia que se cobró miles de vidas, incluidas las de soldados estadounidenses.