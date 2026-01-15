Donald Trump promete a María Corina Machado que habrá elecciones en Venezuela y la define como una "voz valiente"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump se reunió en Washington con María Corina Machado y le prometió que habrá elecciones en Venezuela, aunque sin concretar una fecha. La Casa Blanca definió a Machado como una "voz notable y valiente" para muchos venezolanos, pero Trump mantiene que ella no tiene suficiente apoyo para liderar una transición. Estados Unidos respalda la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, valorando la cooperación reciente entre ambos países. Washington y Caracas cerraron un acuerdo de 500 millones de dólares por la comercialización de petróleo venezolano, cuyos ingresos serán gestionados por EE.UU. antes de transferirlos a Venezuela.

La Casa Blanca calificó este jueves a la líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como "una voz notable y valiente" para muchos venezolanos.

La política está reunida en Washington con el presidente Donald Trump y, durante su encuentro, el mandatario estadounidense le prometió que habrá elecciones en el país suramericano, aunque no definió una fecha concreta.

"Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El líder republicano, sin embargo, mantiene su opinión de que Machado no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según ha aclarado Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la portavoz de la Casa Blanca en una rueda de prensa.

Leavitt confirmó que la reunión entre Trump y Machado, la primera entre ambos y cerrada a la prensa, se estaba produciendo durante su comparecencia ante los periodistas y aseguró que el mandatario reconoce los esfuerzos de la activista y su lucha por la democracia en el país suramericano.

La líder opositora venezolana entró este jueves a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios, y no respondió preguntas de la prensa reunida para su llegada.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela y en su lugar han apostado por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta interina de Venezuela con el aval de Washington.

"Creo que sería muy difícil para ella (Machado) ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", dijo Trump durante una rueda de prensa el pasado 3 de enero, horas después de la captura de Maduro.

Respaldo a Delcy

Por contra, Washington ha ratificado que el Gobierno venezolano dirigido por Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente" Trump desde la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas especiales estadounidenses y su traslado a Nueva York para ser juzgados.

"Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar", aseguró Leavitt.

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

"El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe", afirmó la portavoz, que añadió que Trump espera que se celebren elecciones en Venezuela "algún día".

Trump "está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado", manifestó Leavitt.

Los comentarios de la portavoz se producen al día siguiente de que Trump y Rodríguez mantuvieran una primera conversación telefónica directa en la que hablaron de asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Al término de esa conversación, Trump calificó a Rodríguez como una "persona fantástica".

