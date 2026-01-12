Cuba apela a la épica castrista: verterá "hasta la última gota de sangre" por "defender la Patria" antes que claudicar ante Trump

La crisis se produce mientras Cuba atraviesa una de sus peores situaciones económicas en décadas, dependiendo en gran medida del crudo venezolano y mexicano.

Cuba rechaza las acusaciones de recibir compensaciones por servicios de seguridad y califica las presiones de EE.UU. como chantaje político y coerción.

Estados Unidos ha anunciado el fin del envío de dinero y petróleo desde Venezuela a Cuba, lo que agrava la crisis energética de la isla.

El Gobierno cubano responde a las amenazas de Donald Trump asegurando que defenderá la patria "hasta la última gota de sangre" antes que ceder ante Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump dirige su mirada ahora hacia Cuba tras su intervención en Venezuela, sus bravatas contra Groenlandia y sus advertencias a Irán.

Este fin de semana, y tras la presión que ya ha dirigido Trump contra países como Colombia o México, el mandatario anunció que Cuba dejará de recibir tanto dinero como petróleo procedentes de Venezuela. Un flujo que Washington afirma que se daba a cambio de "servicios de seguridad" prestados al régimen chavista.

El Gobierno ha recurrido a la épica revolucionaria del castrismo para responder a la presión de la administración Trump, asegurando que el país está dispuesto a "verter hasta la última gota de sangre" con tal de "defender la Patria" antes que ceder ante las exigencias de Washington.

Como si Fidel Castro hubiera pronunciado esas palabras.

Aunque su autor es en realidad el actual presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, que se empeña en mantener las esencias de la marchita y caduca revolución castrista.

Además, Trump instó a La Habana a negociar un acuerdo con Estados Unidos "antes de que sea demasiado tarde", reforzando así la presión sobre el Gobierno cubano en medio de la actual crisis económica que atraviesa la isla.

La reacción del Ejecutivo cubano no se hizo esperar. Díaz‑Canel y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazaron enérgicamente las amenazas de Trump, defendiendo la soberanía del país y negando que su relación con Venezuela se base en los "intercambios" que afirma Washington.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

Cuba ha tildado las declaraciones del presidente de EEUU de chantaje político y coerción, argumentando que, como cualquier otro Estado soberano, tiene derecho a mantener relaciones comerciales con quien considere oportuno sin ser presionada mediante ultimátums.

"Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU", posteaba el canciller cubano Rodríguez en su cuenta de X.

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", añadió Rodríguez.

El pasado viernes, el ministro de Exteriores cubano dijo que la isla no va a "vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje" de EEUU tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en el ataque de Washington para capturar a Nicolás Maduro.

Una operación en la que murieron 32 agentes cubanos.

Durante este domingo La Habana también ha insistido en reclamar a EEUU el fin del "brutal secuestro" de Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, que tachó de "ilegal" y de "farsa judicial y mediática".

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel EFE

"Son ocho días del brutal secuestro del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores", escribió Bruno Rodríguez, en redes sociales.

Mientras tanto, esta escalada coincide con un momento crítico para la isla, que afronta una de sus peores crisis económicas en décadas, con escasez de combustible, apagones y dificultades en sectores esenciales que podrían agravarse aún más sin el apoyo energético que proporcionaba Caracas.

Crudo venezolano

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio del envío de crudo a la isla.



Después de aportar hasta 100.000 barriles diarios durante años, Caracas redujo esa cantidad hasta situarla en un promedio de 27.000 barriles en 2025 por la caída de la producción y el reforzamiento de las sanciones de EEUU.

El país caribeño precisa alrededor de 110.000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 proceden de la producción nacional.



Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones, principalmente de Venezuela y México, y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes.

Expertos en geopolítica aseguran no saber cómo se desarrollará la relación entre el chavismo y el castrismo tras la ausencia de Maduro.