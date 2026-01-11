Trump amenaza a Cuba con cortarle el petróleo y Díaz Canel responde: "Nos defenderemos hasta la última gota de sangre"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenazó con cortar el suministro de petróleo y apoyo financiero de Venezuela a Cuba, acusando a la isla de beneficiarse durante años de estos recursos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que Cuba está dispuesta a defenderse "hasta la última gota de sangre" y negó que Estados Unidos tenga autoridad moral para criticar a la isla. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla negó que Cuba haya recibido compensaciones monetarias por servicios de seguridad y acusó a EE.UU. de recurrir al mercenarismo y la coerción. Cuba enfrenta una grave crisis energética, agravada por la reducción del suministro venezolano y las sanciones estadounidenses, dependiendo de importaciones de crudo principalmente de Venezuela, México y Rusia.

En las últimas horas, Donald Trump advirtió a Cuba sobre su negativa a que la isla continúe recibiendo apoyo financiero o suministro de petróleo por parte de Venezuela.

El mandatario estadounidense acusó a La Habana de haber “vivido” durante años gracias al dinero y al crudo venezolano, como parte de un acuerdo en el que Cuba habría ofrecido “servicios de seguridad” al gobierno chavista.

En respuesta a estas acusaciones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió a Trump a través de su cuenta en la red social X: "Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Díaz-Canel agregó que Estados Unidos no tiene autoridad moral para recriminar nada a Cuba: “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, expresó.

"¡No habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba! ¡Cero! Les sugiero que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", añadió el republicano, que desde la captura de Maduro ha pronosticado que el Gobierno cubano también caerá pronto.

"Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante años", añadió Trump, en referencia a los 32 soldados cubanos que perdieron la vida durante el operativo estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Respuesta de Cuba

Tras las afirmaciones del gobierno estadounidense, Cuba decidió no mantenerse en silencio. Además de las declaraciones del presidente, se sumaron las del canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

Rodríguez Parrilla negó de manera categórica que Cuba haya recibido compensaciones económicas: “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, afirmó.

Siguiendo la misma línea del presidente cubano, Rodríguez Parrilla acusó a Estados Unidos de recurrir al “mercenarismo”: “No tenemos un gobierno que se preste al chantaje o a la coerción militar contra otros Estados”.

En relación con el crudo venezolano y la actual política de Estados Unidos hacia Venezuela, el canciller cubano defendió el derecho de su país a negociar libremente sin interferencias externas: "Cuba tiene pleno derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propia autonomía para desarrollar sus relaciones comerciales, sin estar sometidos a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos", afirmó.

El crudo venezolano

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.



Después de aportar hasta 100.000 barriles diarios durante años, Caracas redujo a un promedio de 27.000 barriles en 2025, por la caída de la producción de crudo y el reforzamiento de las sanciones estadounidenses.



Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.



Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.



El país caribeño precisa alrededor de 110.000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 proceden de la producción nacional.



Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones, principalmente de Venezuela y México, y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes.