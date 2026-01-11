Los colectivos buscan a los traidores que facilitaron el ataque norteamericano y neutralizaron la defensa aérea

Los colectivos cierran filas en torno a Delcy Rodríguez y aseguran que no temen a futuras amenazas estadounidenses sobre Venezuela.

La operación, llamada Resolución Absoluta, involucró más de 150 aeronaves y un apagón cibernético en Caracas para neutralizar la defensa aérea venezolana.

Tras el operativo, los colectivos expresan frustración por el fallo de las defensas antiaéreas y la rapidez con la que se ejecutó la operación.

Los colectivos chavistas buscan identificar al traidor que facilitó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses.

La captura del exlíder chavista y señora, Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses mediante una operación relámpago continúa en el punto de mira. Y más aún, de los afines al régimen.

Los colectivos chavistas, los denominados brazos armados de la revolución, buscan, y esperan capturar, a la persona que, presuntamente, traicionó al régimen venezolano para que los Delta Force se hicieran con él.

La traición "tuvo que venir de algo muy cercano a nuestro comandante", insistió uno de los colectivos. "Nosotros queremos saber qué pasó ahí", agregó. Según publica el diario El Nacional, Jorge Suárez, un militante de estos colectivos, se despidió de su familia y partió para el combate.

Suárez señala que no sabe quién es, "pero sabemos que hay una traición". Estos colectivos resurgieron como parte del legado de Hugo Chávez, quien gobernaría el país entre 1999 y 2013.

Estos colectivos, y según afirman ellos mismos, trabajan por sus "comunidades en actividades deportivas, culturales y educativas", pero tampoco dejan atrás su prioridad, la defensa de la llamada "revolución bolivariana".

Frustración tras la captura

El militante venezolano cuenta que con las primeras detonaciones tomaron las calles instalando puntos de control, a la espera de "seguir instrucciones de nuestros líderes".

Un miembro de otro colectivo, el Boina Roja, sostiene que se quedó con una gran "frustración, coraje y ganas de combatir" después del 3 de enero, el día de la captura de Nicolás Maduro.

"Lo que no entendemos es cómo falló el sistema antiaéreo, no sabemos qué pasó con el sistema de los lanzacohetes", comentó el militante, Wilkiams, de 43 años, cuestionando la respuesta venezolana al ataque aéreo que sacudió el tablero político internacional.

"Hubo muchas traiciones"

Al igual que el otro militante, Suárez, considera que hubo "muchas traiciones". Sin embargo, no desconfían de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien heredó el poder y alrededor de quien los "colectivos" cierran filas.

La traición "tuvo que venir de algo muy cercano a nuestro comandante", insiste. "Nosotros queremos saber qué pasó ahí". "Era tan perfecta (la incursión,) que no nos dimos cuenta. Y aún no sabemos quién nos traicionó, cómo nos traicionó, fue algo tan rápido...", apostilla.

Y afirma no tener miedo a Estados Unidos: "No creemos en las amenazas de que (los estadounidenses) van a venir, se van a sentar, nos van a sacar" el crudo, sostiene. "Aquí nos van a tener que matar", concluye.

La captura de Maduro

Bautizada como Resolución Absoluta, la misión movilizó a más de 150 aeronaves –una variedad de cazas, aviones especializados en interferencia electrónica, bombarderos supersónicos B‑1 y otros diseñados para detectar alertas tempranas de lanzamientos de misiles–, que despegaron desde veinte bases militares distintas controladas por Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Un ataque cibernético previo apagó las luces de Caracas, y las aeronaves consiguieron inhabilitar en tiempo récord las defensas aéreas de la capital venezolana. Sin oposición, los helicópteros MH-47 Chinooks y MH-60 Black Hawks transportaron a las tropas de élite de la Fuerza Delta hasta el complejo fortificado donde descansaban Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos saltaron de la cama para tratar de alcanzar una habitación blindada en el interior del búnker. "No lo lograron", presumiría Trump horas después en la emisión en directo de Fox News. Aun en caso de haberlo conseguido, el comando disponía de sopletes para cortar barreras de acero.