Miles de chavistas se manifiestan en Venezuela contra Trump convocados por el Gobierno ‎de Delcy

Los miles de seguidores del chavismo han atendido la convocatoria hecha por el Gobierno venezolano este sábado y, una semana después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, han tomado las calles de las principales ciudades del país bajo la consigna 'Trump releases to Cilia y Nicolás' ('Trump libera a Cilia y Nicolás').

‎‎Entre quienes siguen al chavismo y altos a cargos del Gobierno, el discurso sigue el mismo: asegurar que "sólo el chavismo es garantía de estabilidad", exigir la liberación de la llamada "pareja presidencial" y sostener que no hay divisiones entre quienes siguen al frente del Ejecutivo venezolano.

