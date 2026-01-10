El chavismo prometió liberar a un "número importante" de presos políticos: sólo nueve de 811 han sido excarcelados

Organizaciones de derechos humanos denuncian que la espera y la ausencia de información agravan el sufrimiento de los allegados de los presos políticos.

Familiares y activistas han pasado días esperando noticias en las afueras de centros penitenciarios, enfrentando incertidumbre y falta de información oficial.

Entre los liberados se encuentran cuatro ciudadanos españoles y una hispano-venezolana, que ya han llegado a Madrid tras su excarcelación.

El chavismo prometió liberar un "número importante" de presos políticos, pero solo nueve de 811 han sido excarcelados hasta ahora.

“No hay un número significativo de excarcelaciones en Venezuela, pero sí un número doloroso de presos políticos”, se lee en una de las pancartas que sostiene el pariente de un detenido en las afueras del Helicoide, conocido en Caracas como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pero etiquetado en el mundo entero como el “centro de tortura” más grande de la nación caribeña.

A más de 24 horas del anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, de que, como un gesto para “consolidar la paz”, serían puestos en libertad “un número importante de personas”, las principales oeneges que registran la cifra de detenidos por razones políticas hablan de apenas nueve liberaciones confirmadas.

Se trata, según la organización local Foro Penal, de “un poco más del 1%” de la cifra total de presos políticos que asciende, según su conteo particular, a 811, de los que 87 son de nacionalidad extranjera, incluidos dos estadounidenses.

#9E 12:00m (Caracas). Hasta ahora solo nueve (9) presos políticos han sido excarcelados en Venezuela:



1. José María Basoa (español)

2. Andrés Martínez Adasme (español)

3. Ernesto Gorbe (español)

4. Miguel Moreno Dapena (español)

5. Rocío San Miguel (española-venezolana)

6.… pic.twitter.com/Y1BwgqCfkx — Foro Penal (@ForoPenal) January 9, 2026

La espera y la incertidumbre que ha marcado la lucha de todos los familiares ha sido también la huella del proceso de excarcelaciones que acaba de comenzar y cuya falta de información o de una lista oficial de beneficiados por la medida llevó a padres, madres, hermanos, hijos y hasta mascotas a pasar las noches del jueves y de este viernes en las afueras del Helicoide -donde se calcula que hay más de 50 presos políticos- y de otros centros penitenciarios de todo el país.

La madre y el hermano de Carlos Rodríguez sostienen carteles con sus fotos, mientras esperan a las puertas del centro de detención de Helicoide. Reuters

Gladys Rosales, es una de las que aguarda ansiosa la liberación de su hija Emirlendris Benítez, detenida arbitrariamente desde el 5 de agosto de 2018 y condenada a 30 años de prisión en el centro del Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques, en las afueras de Caracas.

Ella y su otra hija han pasado los últimos dos días entre el centro penitenciario donde está detenida Emirlendris y el Helicoide. Han gastado su dinero en billetes para poder llegar hasta allí y en comida para poder aguardar por noticias.

Familiares y activistas de derechos humanos rezan mientras protestan frente a la sede del Helicoide para exigir la liberación de los presos políticos. Reuters

“Que salgan todos esos pobres muchachos presos injustamente porque eso no se hace. Eso que han hecho con mi hija y con toda esa pobre gente no se hace, y allá arriba hay un Dios que está viendo todas esas injusticias que esta gente está haciendo”, dijo Gladys.

Las primeras excarcelaciones tras el anuncio del jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fueron confirmadas por el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien informó de que cuatro ciudadanos españoles y una mujer de nacionalidad venezolano-española ya habían sido liberados y viajaban a Madrid. Los cinco excarcelados han llegado al Aeropuerto de Madrid-Barajas este viernes.

Se trata de los turistas vascos Andrés Martínez Adasme, José María Basoa Valdovinos, del canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, activista y dirigente de la ONG Control Ciudadano que estuvo casi dos años detenida en El Helicoide.

Una larga noche

Las primeras liberaciones despertaron la esperanza que se encendió el 3 de enero, con el bombardeo estadounidense, en los hogares de cada preso político. Muchos emprendieron viajes de hasta seis horas para llegar a la entrada de los penales en los que están recluidos sus seres queridos.

Mientras que en El Helicoide la gente estaba acompañada por medios y muchos ciudadanos, en otros recintos carcelarios más alejados de la capital venezolana como el Rodeo I, Yare III y Tocorón, ubicados todos en estados centrales del país y vecinos de Caracas, cada uno de los que esperaba a un preso político se abrazó a otro que compartía la misma situación.

Cada llegada de algún familiar era acompañada con abrazos y llanto. Todos los que se acercaban no iban a protestar para exigir las liberaciones o a reclamar alguna violación a las garantías de los detenidos.

Para ellos se trataba de un encuentro distinto, uno para “esperar la libertad”, como comentó Margaret Baduel, una de las hijas del general Raúl Isaías Baduel, fallecido en custodia del Estado, y hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel.

Pero, en cambio, solo ocurrieron otras cuatro excarcelaciones, las de los líderes políticos Biagio Pillieri y Enrique Márquez, del Sargento Mayor de Segunda del Ejército Nacional Larry Osorio y de la ciudadana Aracelis Balza.

Las mujeres esperan a las puertas de la cárcel de El Rodeo. Reuters

Calculadas por los funcionarios policiales para no desatar euforia entre quienes esperaban en las afueras de los penales, los excarcelados fueron sacados en secreto y entregados en otros sitios a sus familiares.

Los ciudadanos y las organizaciones que los respaldan condenan la espera a la que han sido sometidos y la califican como “una forma de tortura psicológica” y “trato cruel” para personas que tienen meses e incluso años o décadas esperando la justicia para sus allegados.

“Esta espera, bajo condiciones de precariedad, representa una extensión de la victimización que el régimen ejerce sobre el entorno afectivo del detenido”, dijo el Observatorio Venezolano de Prisiones de Venezuela, que asegura que los liberados hasta el momento son 13.

Para suplir la falta de información oficial, las redes, el boca a boca y la ayuda entre los afectados ha sido la forma de sobrevivir a la zozobra de las últimas horas.

Velas, colocadas formando la palabra "Libertad", se encienden durante una vigilia, mientras familiares y activistas de derechos humanos protestan frente a la sede del Helicoide para exigir la liberación de los presos políticos. Reuters

“Lo que queremos es una respuesta (…) que nos digan que van a soltar a tantos y a otros no. ¡Que nos digan qué van a hacer con nuestra gente!”, es la súplica de Rosangela Morales, hermana del preso político Ricardo David Fonseca, detenido desde 2020 y vinculado a un supuesto golpe militar.

Ella y la mayoría de parientes de los militares involucrados en este caso viven en regiones distantes de Caracas y para esperar las liberaciones han tenido que dormir en estaciones de transporte, ir al baño en lugares boscosos o recibir la caridad de algún caraqueño. Pero, pese a las dificultades, dice que todos seguirán esperando por la libertad que anhelan para los suyos.