[EEUU percibe a Cabello como "principal saboteador" de Delcy en Venezuela con el general Padrino como árbitro]
[Delcy queda bajo la "influencia de Trump" y libera a presos políticos a los tres días de llegar a la presidencia de Venezuela]
Liberado en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez
La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela ha confirmado este jueves la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido apenas días después de la investidura de Nicolás Maduro en enero de este año.
La coalición ha celebrado la "libertad" del que fuera aspirante a la Presidencia del país latinoamericano por el partido Centrados, con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha acogido asimismo la excarcelación del periodista Biagio Pilieri y de Sonia San Miguel --ciudadana de doble nacionalidad cuya liberación ha sido adelantada hace horas por el Gobierno de España--.
"Hasta el momento, 22.15 horas (hora local, 3.15 horas en la España peninsular y Baleares) son los únicos compatriotas liberados", ha asegurado sobre los tres "inocentes", si bien ha puntualizado que "esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos".
Trump se reunirá con María Corina Machado en Washington la semana que viene
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla y reunirse con ella.
Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como "una buena persona". Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.
El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "seria un gran honor".
El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.