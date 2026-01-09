La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela ha confirmado este jueves la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido apenas días después de la investidura de Nicolás Maduro en enero de este año.

La coalición ha celebrado la "libertad" del que fuera aspirante a la Presidencia del país latinoamericano por el partido Centrados, con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha acogido asimismo la excarcelación del periodista Biagio Pilieri y de Sonia San Miguel --ciudadana de doble nacionalidad cuya liberación ha sido adelantada hace horas por el Gobierno de España--.

"Hasta el momento, 22.15 horas (hora local, 3.15 horas en la España peninsular y Baleares) son los únicos compatriotas liberados", ha asegurado sobre los tres "inocentes", si bien ha puntualizado que "esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos".