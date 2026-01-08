Delcy Rodríguez libera a "un número importante" de presos políticos, entre ellos españoles, y da las gracias a Zapatero y Lula

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento de Venezuela anunció la liberación de un número importante de presos políticos, incluyendo a varios españoles, como un gesto para consolidar la paz en el país. La liberación fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien lo calificó como un paso positivo. Jorge Rodríguez agradeció la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva y Qatar en el proceso de excarcelación. El anuncio ocurre días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de la presión de ONG y líderes opositores por la liberación de presos políticos.

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación en las próximas horas de "un número importante" de presos políticos, que incluye a venezolanos y extranjeros, entre ellos varios españoles -sin precisar la cifra-, como un "gesto para consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado que entre los liberados hay varios españoles y que de producirse sería un "paso muy positivo" por parte de las autoridades venezolanas.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "este proceso de excarcelación" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Queremos aprovechar su pregunta para agradecerle a quienes siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho que tenemos a la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz", ha asegurado Rodríguez.

A continuación ha añadido la referencia al expresidente español: "Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

También a Qatar y "especialmente" a las instituciones del Estado, que -añadió- "atendieron al llamado" de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ademas, aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", con suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política".

"Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución", precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".