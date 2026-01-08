El 'Pollo' Carvajal dejó a Delcy a merced de EEUU al revelar sus lazos con el narco, sus cuentas en Suiza y sus testaferros

Suiza congeló activos de Maduro y su entorno tras la detención del mandatario, pero las cuentas vinculadas a Delcy y Jorge Rodríguez quedaron fuera del bloqueo.

El exjefe de inteligencia venezolano admitió su papel en el Cártel de los Soles y su coordinación con las FARC para utilizar el narcotráfico como herramienta política.

Carvajal situó a los hermanos Rodríguez en la cima de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, petróleo y oro, aunque no figuran en las acusaciones estadounidenses.

Hugo 'El Pollo' Carvajal entregó a EEUU información sobre los lazos de Delcy y Jorge Rodríguez con el narcotráfico, sus cuentas en Suiza y sus testaferros.

Según revelan fuentes solventes del chavismo a EL ESPAÑOL, el exjefe de Inteligencia de Venezuela situó a los hermanos Rodríguez en la cúspide de una organización criminal dedicada a traficar con drogas, petróleo y oro.

A pesar de ello, en el pliego de cargos, llamado indictment en la Justicia estadounidense, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no aparecen ni la presidenta encargada de Venezuela ni su hermano, presidente de la Asamblea Nacional.

En el escrito de 25 páginas contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su hijo 'Nicolasito', el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello y el narcotraficante Héctor 'Niño' Guerrero, no se menciona en ningún momento ni a Delcy ni a Jorge Rodríguez.

Por tanto, Donald Trump guarda información sobre Delcy y su hermano que podría ser utilizada por EEUU para acusarlos en un futuro si no se pliegan a sus intereses tras la captura de Maduro.

El Pollo Carvajal empezó a colaborar con la Justicia estadounidense antes del comienzo de su juicio en la corte de Nueva York.

En un inicio, Carvajal se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. Pero, tras una fase de negociación entre la Fiscalía y su defensa, cambió la estrategia.

Se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a EEUU, admitió su papel en el Cártel de los Soles y su coordinación con las FARC para utilizar el narcotráfico como herramienta política.

La revelación la hizo el pasado 2 de diciembre a través de una carta confidencial enviada al propio Donald Trump desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn en el que se encuentra y en el que también ha sido ingresado Nicolás Maduro.

Su sentencia estaba prevista originalmente para antes de que acabara 2025, pero fue pospuesta para el 23 de febrero de 2026. La defensa y la Fiscalía pidieron revisar objeciones y posibles acuerdos de cooperación.

Testaferros, sociedades y cuentas

El exgeneral del Ejército Bolivariano de Venezuela, según revelan estas fuentes chavistas a EL ESPAÑOL, ha dado también a EEUU nombres de testaferros, sociedades y cuentas en Suiza vinculadas a Delcy y Jorge Rodríguez.

Ese dinero llegaría a Suiza tras pasar por cuentas de otros países. Estas cuentas están ligadas a los beneficios originados por la venta ilegal de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de lingotes de oro y del narcotráfico.

Hugo Carvajal, ex jefe de la unidad de inteligencia militar de Venezuela. Reuters

El pasado 5 de enero de 2026, el Consejo Federal de Suiza comunicó que congelaba "con efecto inmediato todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él" para prevenir la "fuga de activos" por al menos cuatro años.

Aunque se desconoce la cantidad total de dinero bloqueada, las cuentas vinculadas a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge han quedado fuera de esta medida.

Durante sus años en el poder, Maduro y su entorno más cercano en el Gobierno han amasado una fortuna que protegen en el extranjero y que ha logrado evitar los bloqueos internacionales.

113 toneladas de oro

Venezuela envió oro por valor de 5.200 millones de dólares a Suiza durante los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, según la información de la emisora suiza SRF.

Los envíos se produjeron entre 2013 y 2016, coincidiendo con la llegada de Maduro al poder. En ese periodo, Venezuela trasladó 113 toneladas de oro al país helvético.

El metal procedía del Banco Central de Venezuela en un momento en que el Gobierno estaba vendiendo oro para apoyar su economía.

No hubo exportaciones de oro a Suiza a partir de 2017, cuando entraron en vigor las sanciones de la Unión Europea. Los registros aduaneros tampoco reflejan envíos posteriores hasta 2025.

"Probablemente hubo una caída importante en las exportaciones después porque el banco central venezolano simplemente se quedó sin oro", dijo O’Connell de StoneX a Reuters.

Este lunes, dos días después de la detención de Maduro en un operativo ordenado por Donald Trump, el gobierno suizo ordenó la congelación inmediata de todos los activos vinculados al exmandatario y a personas de su entorno en territorio helvético.

Nicolás Maduro junto a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez Europa Press

La medida tendrá una vigencia inicial de cuatro años y no afecta a integrantes del "actual gobierno venezolano". Por tanto, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez están fuera de este bloqueo.

Las autoridades suizas explicaron que el objetivo es preservar los fondos ante la posibilidad de futuros procesos judiciales que determinen si fueron obtenidos de forma ilícita.

"El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza", señaló el Ejecutivo.

En caso de confirmarse un origen ilegal, el país helvético buscará que esos recursos se destinen al beneficio del pueblo venezolano.