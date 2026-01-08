Delcy destituye al general a cargo de la guardia de Maduro y designa a un nuevo jefe de contrainteligencia militar

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez destituye al general Javier Marcano Tábata como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y designa a Gustavo González López en su lugar. González López asume también la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); fue ministro de Interior y Justicia y director del Sebin. El nombramiento fue anunciado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien recalcó la confianza de Rodríguez en la trayectoria de González López. González López ha sido sancionado por EEUU y la UE por violaciones de derechos y corrupción, y es considerado cercano a Diosdado Cabello.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido este martes al general a cargo de la guardia de Nicolás Maduro, Javier Marcano Tábata, designando en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).



El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien ha indicado que Rodríguez "expresó su reconocimiento" al militar Marcano Tábata por "la entrega y lealtad demostradas durante el ejercicio de sus funciones".



Asimismo, ha añadido el ministro, la presidenta encargada ha ratificado su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.

"Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República", ha agregado Ñáñez.



Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país.

Esta es una de sus primeras decisiones como presidenta interina. También ha nombrado a Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, como vicepresidente de Economía.

González López

González López, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la UE junto con al menos media docena de otros funcionarios de alto rango por violaciones de derechos y corrupción, se desempeñó como director de Inteligencia de Venezuela hasta mediados de 2024, cuando fue reemplazado por Maduro en una reorganización de su gabinete y equipo de seguridad.

Más tarde ese año, comenzó a trabajar con Delcy Rodríguez como jefe de asuntos estratégicos y control en la petrolera estatal PDVSA.

Era considerado cercano a Diosdado Cabello, quien controla a las fuerzas de seguridad, pero no estaba claro si su nombramiento era un gesto de apoyo de Rodríguez a este militar considerado el hombre fuerte del partido gobernante o, por el contrario, una señal de ruptura.