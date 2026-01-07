[Delcy Rodríguez desafía por tercera vez a Trump: "No hay ningún agente externo que gobierne a Venezuela"]
[Todo sigue igual en Venezuela: Diosdado se jacta de controlar la calle y el fiscal Saab reclama la inmunidad de Nicolás Maduro]
-
Trump anuncia que Venezuela ha prometido "entregar" entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a "entregarles" entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que serán vendidos en el mercado estadounidense.
El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizados en Estados Unidos".
Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".
-
Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por los "jóvenes mártires" abatidos durante la operación de EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo para los "jóvenes mártires" que murieron defendiendo a Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante una operación militar relámpago de tropas estadounidenses en Caracas.
Estos jóvenes "ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", afirmó la mandataria encargada durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
"Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República", añadió Rodríguez sin precisar aún el total de víctimas fallecidas en los ataques.
Las autoridades venezolanas tampoco han informado sobre el total de daños, afectados y heridos tras los ataques de EEUU en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua. Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.