El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a "entregarles" entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que serán vendidos en el mercado estadounidense.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizados en Estados Unidos".

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".