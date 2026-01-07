Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes, el 6 de enero de 2026. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar "exclusivamente" productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos de fabricación para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela, según ha informado el mandatario.

