Tensión en Caracas: disparos junto al Palacio de Miraflores mientras el chavismo ordena detener "a quien apoye" a EEUU

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mientras crecen las restricciones a las libertades públicas.

Al menos 14 trabajadores de la prensa fueron detenidos temporalmente durante la jornada, en medio de un incremento de la represión y vigilancia policial y paramilitar.

El chavismo decretó el Estado de Conmoción Exterior, ordenando detener a quienes apoyen o promuevan el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

Se produjeron disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas tras el sobrevuelo de drones no autorizados, aumentando la tensión en la capital venezolana.

En el tercer día sin Nicolás Maduro, tras su captura por parte de Estados Unidos, Venezuela vivió una cascada de acontecimientos: comenzó con la instalación de su Parlamento, la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, la detención de al menos 14 trabajadores de la prensa, el incremento de civiles armados en las calles, la instalación de puntos de control policial.

La jornada, envuelta en una calma tensa, terminó con la publicación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior que amenaza con detener "a quien promueva o apoye" el ataque de EEUU y con un fuerte tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela. Estas fueron solo algunas cuentas del rosario que marcó el incremento de la represión interna.

En cuanto al tiroteo en los alrededores del Palacio de Miraflores, las autoridades han informado que se produjo por unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona. Es por ello que la Policía disparó de "forma disuasiva": "Todo el país se encuentra en total tranquilidad". Sin embargo, las redes sociales se llenaron de inmediato de videos en los que los ciudadanos, asustados, mostraban su inquietud por los disparos.

Horas antes, mientras Delcy Rodríguez era juramentada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano desde 2021, y prometía no descansar "ni un minuto para garantizar la paz", organizaciones defensoras de derechos humanos en el país hicieron públicos reportes de detenciones y condenaron la vigilancia de la capital venezolana en manos de grupos paramilitares.

Unos 14 trabajadores de la prensa, lo que incluye periodistas, camarógrafos, fotógrafos y hasta sus conductores, fueron detenidos en el transcurso de este lunes. De ellos, 13 pertenecen a agencias y medios internacionales según datos suministrados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), una de las organizaciones que agrupa más periodistas en el país caribeño.

La mayoría de las detenciones se produjeron en el Palacio Federal y sus alrededores, el sitio en el que Rodríguez juró como presidenta encargada y que, por supuesto, se convirtió en el epicentro de la noticia este lunes.

Los funcionarios policiales liberaron a todos ellos, no sin antes revisar sus equipos celulares, sus fotos, contactos y correos electrónicos, así como redes sociales y archivos almacenados en las nubes de los equipos electrónicos.

Las "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" que la presidenta encargada dijo que se viven en Venezuela, durante su discurso de juramentación, se hicieron tangibles para los detenidos y todos los que pudieron leer el decreto de Estado de Conmoción Exterior ordenado el mismo sábado, 3 de enero, cuando Maduro fue capturado, pero dado a conocer en toda su extensión este lunes, de manera extraoficial.

El texto legal establece en su artículo 5 que "los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa".

Acceso a la Justicia, una ONG de renombre en Venezuela, explicó que el texto "también aclara que existen derechos fundamentales que deben ser respetados incluso durante el estado de conmoción", y menciona el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, la integridad física, la libertad de conciencia y el debido proceso, entre otros.

Además, se autoriza al presidente a dictar "restricciones significativas a las libertades públicas", que incluyen "la requisición de bienes necesarios para la defensa, el cierre de fronteras, la restricción del libre tránsito de personas y vehículos, y la suspensión del derecho a reuniones y manifestaciones públicas".

Curiosamente, el decreto está dictado y firmado por Nicolás Maduro el 3 de enero, el mismo día que él fue capturado y el máximo tribunal de Venezuela nombró a la vicepresidenta como "presidenta encargada" ante la ausencia del hasta entonces mandatario.

Cambio en el verbo

La represión contra la prensa y el acoso a quienes salieron a las calles este lunes contrastó con los discursos de los principales voceros del chavismo. Caracterizados por amenazar y señalar con un verbo altisonante, Jorge Rodríguez, optó esta vez por el diálogo y la conciliación como sus banderas.

"Estas son horas de encontrarnos, son horas de arrimar el hombro porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor, porque los terribles días que acabamos de vivir nos demuestran lo que hemos dicho muchas veces, nos demuestran lo que dijimos cuando empezaron a aplicar sanciones y cuando sectores políticos de este país comenzaron a solicitar sanciones (..) Las bombas no caen solo sobre las cabezas de los chavistas, las balas no atraviesan solo los cuerpos jóvenes de los chavistas", fue uno de sus comentarios durante la instalación del Parlamento.

Insistió en que tras la captura de Maduro "estas son horas de encontrarnos, porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor".

El hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también exaltó la paz en un discurso en el Parlamento en el que, casi entre lágrimas, dijo que esperaba el retorno de su padre y llamó a exigir su liberación como un asunto de paz.

"Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global, a la humanidad, a la igualdad soberana de las naciones. Hoy el mundo, su pueblo, su gobierno, debemos tomar una decisión: alzar nuestra voz por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la soberanía, por nuestro derecho a existir o callar por temor", sentenció.