Edmundo González hace un llamamiento al ejército: "Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano"

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este domingo que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de EEUU del presidente Nicolás Maduro "constituye un paso importante pero no suficiente" y que la "normalización real del país sólo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas".

A través de un video compartido en su cuenta de X, el señalado ganador de las elecciones presidenciales por parte de la oposición venezolana en julio de 2024 recordó que los presos políticos son "verdaderos rehenes de un sistema de persecución" y pidió que "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano" en los comicios.

Si bien agregó que es "natural que existan sentimientos encontrados", también recalcó la importancia de lo sucedido con la captura de Maduro.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

"Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia", lo que según González Urrutia configura un nuevo escenario político pero no sustituye las "tareas fundamentales que aún tenemos por delante", en referencia a lo que él llama la transición política en el país.

Recalcó la liberación de los "civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional" como el inicio imprescindible de dicha transición.

Previamente, Edmundo González ya había dicho estar listo para "la gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado reclamó que González Urrutia sea quien ocupe el vacío de poder en Miraflores tras la captura de Maduro al considerarlo el presidente electo, una petición a la que se sumaron países como Panamá, Argentina o Ecuador e incluso el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, por ahora el Gobierno de Estados Unidos, que ha asegurado que gobernará Venezuela hasta que se lleve a cabo una transición, ha confiado en la interlocución con la vicepresidenta venezolana, la chavista Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia interina del país.

González Urrutia defendió que la legitimidad de su causa proviene del mandato popular y del "respaldo claro" de millones de venezolanos que desean la paz, algo, que según él, "jamás será traicionado".

El líder opositor concluyó su mensaje pidiendo la unidad de su país "para reconstruirse", para sanar, y para "garantizar que el poder nunca sea usado contra su propio pueblo".

Finalmente, hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas Nacionales y a los cuerpos de seguridad del Estado "a cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado en las urnas", recordándoles que su lealtad corresponde a la Constitución, al pueblo y al país. "El país que viene debe ser un país de derechos de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos", fueron las últimas palabras de su breve comunicación.