El asalto a la guarida de Maduro: agentes de la CIA infiltrados, una réplica de su habitación de acero y la fórmula de Bin Laden

El operativo dejó entre 25 y 80 muertos, según diversas fuentes, la mayoría miembros del Batallón de Seguridad Presidencial y algunos civiles.

Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración armada.

La misión, llamada Resolución Absoluta, movilizó más de 150 aeronaves y utilizó un ataque cibernético para neutralizar las defensas de la capital venezolana.

Donald Trump autorizó una operación de la CIA y fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, tras meses de preparación y negociaciones fallidas.

En octubre, Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca decidió abrir un canal de comunicación secreto con miembros destacados del chavismo para negociar la salida inmediata de Nicolás Maduro, a quien llegó a ofrecer un exilio protegido en Turquía o Catar, según adelantó el Miami Herald.

Pero las reiteradas negativas del mandatario venezolano y sus bailes casi diarios frente a las cámaras de televisión agotaron la paciencia de Trump, que dio luz verde en la madrugada del sábado a la operación para capturarlo en Caracas, su mayor demostración de fuerza desde que ocupa el Despacho Oval.

Lina Smith

Bautizada como Resolución Absoluta, la misión movilizó a más de 150 aeronaves –una variedad de cazas, aviones especializados en interferencia electrónica, bombarderos supersónicos B‑1 y otros diseñados para detectar alertas tempranas de lanzamientos de misiles–, que despegaron desde veinte bases militares distintas controladas por Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Un ataque cibernético previo apagó las luces de Caracas, y las aeronaves consiguieron inhabilitar en tiempo récord las defensas aéreas de la capital venezolana. Sin oposición, los helicópteros MH-47 Chinooks y MH-60 Black Hawks transportaron a las tropas de élite de la Fuerza Delta hasta el complejo fortificado donde descansaban Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos saltaron de la cama para tratar de alcanzar una habitación blindada en el interior del búnker. "No lo lograron", presumiría Trump horas después en la emisión en directo de Fox News. Aun en caso de haberlo conseguido, el comando disponía de sopletes para cortar barreras de acero.

El matrimonio presidencial fue trasladado en helicóptero hasta el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio desplegado frente a las costas de Venezuela. La embarcación de la Marina los llevó hasta la isla de Guantánamo, y de ahí a Nueva York, donde este mismo lunes comparecerán ante la Justicia, que los acusa de narcoterrorismo, conspiración armada y otros delitos contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

Meses de preparación

Las fuerzas norteamericanas prepararon durante meses la operación. Hasta tal punto que reconstruyeron el búnker de Maduro. Hicieron una réplica a la misma escala para ensayar la captura.

Las simulaciones recordaron a las realizadas quince años atrás para acabar con la vida del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, oculto en la ciudad paquistaní de Abbottabad. "De hecho, construyeron una casa idéntica a la que iban a entrar, con todas las cajas fuertes y todo el acero por todas partes", explicó el propio Trump en Fox News.

Dos semanas antes de la operación, el Ejército de Estados Unidos desplegó en territorio venezolano dos unidades de la Fuerza Delta para radiografiar los pasos de Maduro. Trazaron un "patrón de vida" del líder chavista. "Supieron cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas", presumió el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde Mar-a-Lago.

Según The Washington Post, la CIA también contaba con una fuente dentro del Gobierno venezolano que compartió información sensible sobre Maduro.

Trump ofreció los primeros detalles del operativo en la mañana del sábado, en el programa Fox & Friends Weekend. El presidente confesó vía telefónica que siguió en directo la captura de Maduro desde una sala habilitada en su mansión de Palm Beach. Una réplica privada de la War Room de la Casa Blanca.

"Nos estaban esperando", dijo Trump, que comparó la experiencia como estar viendo "un programa de televisión": "Sabían que veníamos, así que estaban en lo que se llama una posición de alerta, pero fueron completamente sobrepasados y rápidamente incapacitados".

La misión duró dos horas y 20 minutos. En ese lapso, el Ejército de Estados Unidos bombardeó la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote, además del Cuartel de la Montaña, un museo militar instalado en lo alto de una popular barriada donde, en teoría, descansan los restos mortales de Hugo Chávez. Un emplazamiento de enorme simbolismo para el régimen.

Pero el objetivo principal de la operación era Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, residencia de decenas de altos mandos y aeropuerto principal de la Fuerza Aérea. Era el complejo fortificado donde permanecían el líder chavista y Cilia Flores.

Balance de víctimas

Maduro y su esposa "se rindieron". Pero tan sólo unos minutos antes las fuerzas de élite estadounidenses habían encontrado resistencia en el Batallón de Seguridad Presidencial número seis, encargado de proteger al líder chavista. Los soldados de la Fuerza Delta "asesinaron a sangre fría" a los quince integrantes del comando, denunció este domingo ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López.

Los muertos eran militares jóvenes. Eran tenientes, cabos, guardias de honor, sargentos e incluso alumnos que todavía no habían egresado de la Academia Militar, de acuerdo con el diario TalCual. El medio independiente venezolano pudo confirmar la muerte de al menos 25 personas en el operativo. Entre las víctimas figura Juan Escalona, escolta de Maduro y diputado del oficialismo.

En cambio, The New York Times cifra en 80 el número de muertos. En el balance hay tanto civiles como militares. Según Trump, entre las bajas confirmadas no hay soldados estadounidenses, aunque unos seis resultaron heridos. Ninguno de gravedad.

Lina Smith

Durante la rueda de prensa del sábado en Mar-a-Lago, el inquilino de la Casa Blanca presumió de otras operaciones militares llevadas a cabo bajo su mando, como el bombardeo en Bagdad que en 2020 acabó con la vida de Qasem Soleimani, líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán; como el ataque de 2019 en Idlib contra Abu Bakr al-Baghdadi, líder de Dáesh; o como la reciente operación contra las instalaciones nucleares de Irán.

No recordó, eso sí, la captura de Bin Laden, un modelo que inspiró la captura de Maduro. Quizá porque fue Barack Obama quien lideró la operación que liquidó al autor intelectual del 11-S.