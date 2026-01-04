Trump amenaza a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, mayor que el de Maduro"

De izquierda a derecha, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente de EEUU, Donald Trump, observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump, en Palm Beach (Florida). Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Delcy Rodríguez en una entrevista concedida al periódico The Atlantic: "Si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

En este sentido, el mandatario de la Casa Blanca indicó que Venezuela "podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense". "Necesitamos Groenlandia, sin duda", agregó Trump. Describió la isla como "rodeada de barcos rusos y chinos".

Y en cuanto al futuro de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores en la operación bautizada Resolución Absoluta, el líder del Despacho Oval sostuvo que "la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar".

