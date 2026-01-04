Rubio ratifica que EEUU no cuenta con Machado para una transición en Venezuela: "No está presente dentro del país"

Las claves nuevo Generado con IA Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no cuenta con María Corina Machado para una transición en Venezuela, debido a que no está presente en el país. El objetivo principal de la reciente operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro era frenar el narcotráfico hacia Estados Unidos. Estados Unidos no mantiene tropas en Venezuela tras la captura de Maduro y prioriza la seguridad y prosperidad estadounidense antes que elecciones inmediatas en el país. Donald Trump advirtió que podría ordenar una segunda oleada de ataques a Venezuela si la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera con los intereses de EEUU.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha ratificado que Estados Unidos no cuenta con María Corina Machado para una transición en Venezuela: "No está presente dentro del país". "María Corina Machado es fantástica y es alguien que conozco desde hace bastante tiempo, pero estamos afrontando la realidad inmediata. Estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas semanas y dos o tres meses y cómo afecta al interés nacional de EEUU y esperamos ver más cooperación que la que hemos recibido anteriormente", ha agregado.

Además, Rubio enfatizó, en una entrevista concedida a la NBC, que el objetivo de la operación militar en la que se capturó a Nicolás Maduro era "principalmente detener el narcotráfico hacia Estados Unidos".

En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que celebrar elecciones en Venezuela "sería prematuro": "Nos importan las elecciones, nos importa la democracia, nos importa todo eso, pero lo primero que nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos. Y en eso nos vamos a centrar ante todo".

Sin tropas en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU aseguró que no mantienen tropas en Venezuela tras la captura de Maduro: "No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que no dará la orden si la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace lo que EEUU quiere, según recoge Efe.

Preguntado sobre estas declaraciones de Trump al tabloide New York Post, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses. "Lo que el presidente (Trump) está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer", indicó.

"Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela", agregó.

"Hasta que Venezuela aborde los problemas que tenía bajo el gobierno de Maduro, que aún persisten, seguirá enfrentando presión por parte de EEUU. Lo más importante para nosotros es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de EEUU", insistió el secretario de Estado.

Rubio afirmó también que dentro de estos esfuerzos, Washington continuará atacando embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe e insinuó que podrían continuar las confiscaciones de buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano, una táctica que han empleado en las últimas semanas para presionar a Caracas.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como Resolución Absoluta junto con la primera dama venezolana, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.