Así fue la operación en la "fortaleza militar" de Maduro: ahora será juzgado en EEUU por narcoterrorismo y conspiración

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York juzgará a Maduro y parte de su familia por conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos.

Maduro y su esposa se rindieron sin resistencia y fueron trasladados al buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, donde enfrentarán juicio federal.

Más de 150 aeronaves participaron en la misión nocturna para detener a Maduro, acusado de narcoterrorismo y conspiración en Estados Unidos.

La operación 'Resolución Absoluta' de fuerzas especiales de EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas tras meses de seguimiento.

"Después de meses de trabajo de nuestros equipos de inteligencia para localizar a Maduro y comprender sus movimientos —dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía e incluso sus mascotas—, a principios de diciembre nuestra fuerza estuvo lista, a la espera de que se alinearan una serie de sucesos", reveló este sábado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago.

El general de la Fuerza Aérea explicaba los pormenores de la misión nocturna en Caracas, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la "primera combatiente" Cilia Flores. La operación, bautizada como Resolución Absoluta, implicó a más de 150 aeronaves, que fueron lanzadas pasada la medianoche del sábado para "lograr un único objetivo": detener al líder chavista, acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, que compareció junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aclaró que eligieron la madrugada del sábado a fin de "minimizar las bajas civiles" y porque las condiciones climáticas eran las adecuadas.

Los militares sólo tuvieron que esperar "la orden del presidente", que siguió la operación desde una de las salas de su complejo privado de Palm Beach, rodeado de generales.

Trump describió las imágenes de la operación como "un programa de televisión". "Los helicópteros los sacaron, y fueron en un vuelo agradable en helicóptero; estoy seguro de que les encantó. Pero ellos han matado a muchas personas, recuerden eso", declaró en Fox News.

"Simplemente irrumpieron, entraron en lugares que realmente no se podían abrir, rompieron puertas de acero que se habían puesto justamente por esta razón, y fueron sacados en cuestión de segundos", celebró. "Nunca he visto nada igual".

Explosiones en Caracas

1:01, la hora clave

La Casa Blanca planteó llevar a cabo la operación el día de Navidad, pero decidió dar prioridad a los ataques aéreos contra campamentos vinculados con insurgentes islamistas en el norte de Nigeria, según adelantó la cadena CBS. Mantener el "elemento sorpresa" era la premisa sobre la que trabajaba la fuerza de élite Delta para capturar al líder chavista.

"Llegamos a la 1:10 donde estaba Maduro. Los militares bajaron y procedieron con rapidez, decisión y disciplina a capturar su objetivo. Asilaron la zona para garantizar la seguridad y arrestaron a las personas", explicó en rueda de prensa el propio Caine.

Durante la detención del matrimonio, los equipos de la Inteligencia estadounidense dieron información "en tiempo real" a las fuerzas aéreas. "Maduro y su esposa se rindieron", presumió Caine. Según la CNN, el matrimonio fue sacado a rastras de su dormitorio en el Palacio de Miraflores. El complejo presidencial era, en palabras de Trump, "una fortaleza militar reforzada en el corazón de Caracas".

Cuestionado sobre la legalidad de la acción, Rubio explicó desde Mar-a-Lago que la Administración decidió notificar al Congreso sólo después de haber llevado a cabo la operación, y no antes para evitar posibles filtraciones. "Estuvieron un poco sorprendidos, pero esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos", respondió Trump sobre la respuesta de las fuerzas venezolanas.

La Fuerza Delta abandonó territorio venezolano alrededor de las 03:29 horas de Washington (08:29 GMT) con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima. Una embarcación que partió rumbo a Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante las machas en conmemoración de la Batalla de Santa Inés, en Caracas. Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Lóbrego horizonte judicial

Maduro y su esposa fueron puestos a disposición judicial a su llegada a Estados Unidos. El líder chavista será juzgado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por delitos de "conspiración para la importación de cocaína" y "conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", entre otros cargos, según la fiscal general de Trump, Pam Bondi.

El auto de procesamiento desprecintado este mismo sábado, de 25 páginas, acusa a Maduro, a su esposa y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, apodado como El Príncipe en los documentos, de conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

No es la primera vez que los tribunales de Estados Unidos emiten una acusación formal contra Maduro y su entorno más próximo, sin embargo. En 2020, los fiscales federales de Nueva York, Washington y Florida imputaron al ya expresidente venezolano y a otros catorce operadores del chavismo por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. Una acusación que no llegó a juicio ante la incapacidad de detener o extraditar a Maduro. Esta vez será diferente.