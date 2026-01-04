El enigma Trump-Machado: de dedicarle el premio Nobel de la Paz a ser relegada como líder de la transición en Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha descartado públicamente a María Corina Machado como posible líder de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Trump argumentó que Machado "no cuenta con el apoyo ni el respeto necesario" dentro de Venezuela para dirigir la transición. Estados Unidos ha optado por contar con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para liderar el proceso de transición, excluyendo a Machado del proceso. La decisión de Trump sorprende tras meses de aparente sintonía con Machado, quien incluso le dedicó su Premio Nobel de la Paz y apoyó sus acciones contra el chavismo.

"Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda públicamente que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, pueda llegar a presidir la transición dentro de Venezuela, pese a los meses de sintonía entre ambos y al respaldo explícito mostrado por la dirigente al inquilino de la Casa Blanca.

"Sería muy difícil. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país", insistía Trump durante la rueda de prensa celebrada este sábado en su residencia personal de Mar-a-Lago, tras la conocida como Operación Resolución Absoluta, con la que Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro.

Trump pone así en duda la futura presidencia de María Corina Machado, tras unos meses de buenas relaciones entre ambas figuras políticas. Un enigma que parece haber pillado por sorpresa incluso al propio equipo de Machado, que unas horas antes de las palabras del presidente estadounidense se había mostrado "dispuesto y listo" para tomar el poder en Venezuela.

Estados Unidos dice ahora contar con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para que exista una transición entre Maduro y el futuro del país, todo bajo la batuta de Washington y sacando a María Corina Machado de la ecuación. La pregunta es por qué.

Los contactos públicos que se han conocido entre Machado y Trump han sido escasos en estos años. No fue hasta octubre de 2025, tras anunciarse que la opositora venezolana había ganado el Premio Nobel de la Paz, cuando se supo del primer contacto entre ambos.

Fue una llamada telefónica, según explicó Donald Trump. El mismo relató a la prensa que la venezolana le había dicho que aceptaba el premio "en su honor". Machado, un día más tarde, confirmaba esa conversación e insistía en agradecer a Trump lo que el presidente hacía por "la paz en el mundo".

En sus declaraciones posteriores al Nobel, incluso le dedicaba el galardón. "Al pueblo que sufre en Venezuela y al presidente Donald Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa", subrayaba.

Tras ello, María Corina Machado —ya desde Oslo— ha seguido apoyando a Trump en sus decisiones previas a la captura de Maduro. Celebró la presencia del 20% de la fuerza naval de Estados Unidos frente a las costas venezolanas como un paso necesario para el acorralamiento del chavismo. "Estamos en el umbral de una nueva era", insistía.

De hecho, una de las últimas entrevistas concedidas por la líder opositora venezolana fue con el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., en su pódcast Triggered.

"Maduro tiene que entender que Trump va en serio (…). Venezuela será la oportunidad de inversión más brillante para los estadounidenses. Para mí, esto —la revocación de las concesiones petroleras— es la prueba de que el presidente Trump está con Venezuela, con los venezolanos y con la seguridad", explicó.

Ahora, esos halagos se han convertido en silencio. Desde el entorno de María Corina Machado no se ha escuchado una sola palabra en respuesta al desplante del presidente Trump.

El propio Trump, en su comparecencia desde Florida, restó importancia al papel de la líder opositora al reconocer que no había contactado con ella antes del ataque a Caracas y que desconocía su ubicación actual.

Cabe recordar que, tras las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, Trump no reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo, como sí hicieron autoridades internacionales como la Casa Blanca —entonces bajo la administración Biden— o el Parlamento Europeo, entre otros.

En aquel momento, Trump era candidato presidencial y estaba centrado en su campaña interna. Las únicas declaraciones que hizo al respecto, tras las preguntas de los periodistas, fueron dirigidas a Maduro, al que tachó de "dictador", pero sin reconocer a la oposición como ganadora de los comicios.

Aquella posición, entonces ambigua, contrasta con el escenario actual. Con sus palabras, Trump ha dejado a María Corina Machado prácticamente fuera del tablero inmediato diseñado por Washington para Venezuela y ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre sobre el liderazgo opositor tras la caída de Maduro.