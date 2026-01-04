El chándal de Nicolás Maduro que desata la locura tras su detención: dispara sus ventas en todo el mundo y agota tallas

Imagen del chándal en la página web de Nike y Nicolás Maduro detenido.

Las claves nuevo Generado con IA El chándal gris de Nike que vestía Nicolás Maduro durante su detención en Venezuela se ha vuelto viral y ha agotado existencias en casi todas las tallas a nivel mundial. La prenda, un jogger de tejido Woven valorado en 100 euros y la chaqueta Windrunner de 120 euros, se han convertido en superventas tras la difusión de imágenes de la detención. Usuarios en redes sociales han reaccionado con humor y memes, usando el chándal como símbolo de apoyo a la detención de Maduro o como posible disfraz. Otra prenda viralizada es la sudadera azul de la marca Origin, también llevada por Maduro en su llegada a Nueva York, lo que fue aprovechado por la propia marca para hacer marketing.

Este sábado 3 de enero, Nicolás Maduro era extraído y detenido en Venezuela por parte de Estados Unidos en una misión conocida como Operación Resolución Absoluta.

Tiempo después, Donald Trump revolucionó las redes sociales cuando a través de su cuenta de Truth mostraba a Maduro a bordo del USS Iwo Jima con los ojos cubiertos, las orejas tapadas y sujetando una botella de agua.

Sin embargo, más allá del impacto de ver al presidente de Venezuela detenido por las fuerzas norteamericanas, lo que más encendió la conversación entre los usuarios fue el chándal gris de la marca Nike que portaba el mandatario.

El chándal viral de Maduro

Ya sea por comodidad o por proyectar una imagen de cercanía y sencillez con la clase trabajadora, Nicolás Maduro acostumbraba a dejarse ver vistiendo un chándal durante actos públicos o comunicaciones.

Su elección habitual era el clásico chándal con los colores de la bandera de Venezuela, un conjunto 'heredado' de Hugo Chávez que lo hizo parte de su estética chavista cuando dejaba de lado el uniforme militar.

No obstante, lo que nadie esperaba es que en la primera imagen de su detención por parte de los Delta Force de Estados Unidos, Nicolás Maduro apareciera con un chándal gris con el logo de Nike, en lugar de los colores amarillo, azul y rojo.

El chándal de la línea Nike Tech no tardó en hacerse viral en redes sociales y convertirse en carne de memes e interacciones, pero también en un inesperado protagonismo por parte de la marca norteamericana.

Imagen del pantalón de la marca Nike en su web.

El pantalón jogger de tejido Woven cuesta 100 euros y ya está agotado en casi todas las tallas en la web de Nike, mientras que la chaqueta Windrunner de tejido Fleece, a 120 euros, se ha vendido completamente en las tallas L, XL o XXL.

El conjunto se encuentra actualmente categoría de Superventas en la web de la marca norteamericana.

Los usuarios en redes aprovecharon la imagen para tomárselo con humor, con muchos destacando que ya lo habían adquirido. "Para celebrar este grandioso día, acabo de adquirir una auténtica reliquia para la historia", aseguraba uno de ellos.

Muchos han aprovechado para sacarlo a relucir como emblema del apoyo a la detención de Nicolás Maduro, y otros incluso han llegado a considerarlo "su próximo disfraz de Halloween".

El chándal de Nike no ha sido la única prenda que ha vestido Nicolás Maduro tras su arresto en Venezuela y que ha arrasado en redes. En su llegada a Nueva York, también se pudo ver al dirigente venezolano con una sudadera Patriot Blue de color azul de la marca norteamericana Origin que también se ha hecho viral.

De hecho, en una de sus imágenes más populares, donde se le ve rodeado por agentes de la DEA y con los pulgares hacia arriba, se le ve vistiendo esta prenda.

La propia marca, a través de sus perfiles oficiales, aprovechó el ruido para reaccionar a la imagen y convertirlo en una campaña involuntaria de marketing: "Bienvenido a América. Desafortunadamente no se enviará hasta primavera. ¡Pero están disponibles para reserva!".