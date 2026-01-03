Trump difunde la primera imagen de Maduro detenido: con esposas, ojos tapados y a bordo del USS Iwo Jima

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha publicado la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas especiales estadounidenses. La fotografía muestra a Maduro esposado, con los ojos tapados y auriculares, a bordo del buque USS Iwo Jima. Junto a Maduro aparece un agente de la DEA, según se aprecia en el uniforme, y el presidente venezolano sostiene una botella pequeña de agua mineral.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", ha publicado Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado y con auriculares y un aparato que le impide la visión.

En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Imagen de Nicolás Maduro difundida por Donald Trump tras ser capturado.

