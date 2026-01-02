Jair Bolsonaro recibe el alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado

Las claves nuevo Generado con IA Jair Bolsonaro fue dado de alta tras ocho días hospitalizado y cuatro operaciones. El expresidente volvió a la celda de la Policía Federal donde cumple una condena de 27 años por golpismo. Bolsonaro fue trasladado desde el Hospital DF Star de Brasilia en una caravana policial. La Corte Suprema rechazó la petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por su defensa.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue recluido este jueves nuevamente en la celda de la Policía Federal en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, tras recibir el alta médica después de haber sido sometido a cuatro operaciones en los ocho días en que estuvo hospitalizado.

El líder de la ultraderecha brasileña abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18.43 hora local (21.43 GMT) y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motocicletas.

El exmandatario cumple desde noviembre su condena en una celda especial de la institución policial, que el 24 de diciembre pasado abandonó después de que la Corte Suprema autorizara su ingreso en el hospital para ser sometido a una cirugía de corrección de dos hernias inguinales.

Su regreso a prisión se produjo pocas horas después de que la máxima corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán de la reserva del Ejército.