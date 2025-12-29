Trump anuncia que EEUU destruyó en Nochebuena una "gran instalación" del narco en el primer ataque terrestre

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" de producción de drogas en Venezuela en Nochebuena. El ataque sería el primer operativo terrestre estadounidense en Venezuela desde el inicio de la campaña antidrogas en el mar Caribe. Trump hizo el anuncio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis en la emisora WABC de Nueva York.

Donald Trump deslizó el viernes en una entrevista con la emisora WABC de Nueva York que Estados Unidos destruyó el pasado miércoles una "gran instalación" de producción de drogas en Venezuela, pero no ofreció más detalles de una operación de gran calado que sería el primer ataque estadounidense sobre el país caribeño desde que comenzó la "campaña antidrogas" de la Casa Blanca en el mar Caribe.

"Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que los golpeamos muy fuerte", declaró Trump durante la entrevista con el magnate John Catsimatidis, uno de los principales donantes del Partido Republicano.

