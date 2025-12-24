EEUU defiende ante la ONU la privación de recursos a Maduro mientras Venezuela denuncia la "imposición de una colonia"

Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos defendió ante la ONU las sanciones a Venezuela, argumentando que buscan privar a Maduro de recursos para financiar el Cártel de los Soles. Venezuela denunció que el gobierno de Trump intenta imponer una colonia mediante bloqueos y confiscación de buques petroleros en el Caribe. Otros países como Colombia, Nicaragua, Rusia y China criticaron las acciones de EEUU y advirtieron sobre el riesgo de que se repitan en otros estados latinoamericanos. Maduro calificó de "piratería" las incautaciones de buques y aseguró que Venezuela cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estados Unidos ha defendido este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de sanciones a Venezuela para "privar" al presidente Nicolás Maduro de recursos con los que "financiar" el Cártel de los Soles, mientras el representante del gobierno chavista ha denunciado que la Administración Trump pretende imponer una colonia en Venezuela mediante el bloqueo de los petroleros sancionados.

Todo ello en una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones por parte del Ejecutivo de Donald Trump, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En lo que va de mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros en aguas del Caribe, ambos cargados con crudo venezolano. La Guardia Costera también persigue a un tercer buque vacío que se acercaba a la costa del país miembro de la OPEP.

"La amenaza más grave para este hemisferio, nuestro propio vecindario y los Estados Unidos, proviene de los grupos terroristas y criminales transnacionales", ha afirmado el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendiendo el bloqueo de todos los buques sujetos a sanciones estadounidenses que entren o salgan de Venezuela.

"La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Además, financian al grupo narcoterrorista Cártel de Los Soles", ha añadido Waltz.

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ha afirmado que las acciones de Trump suponen "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela". "La amenaza no es Venezuela. La amenaza es el gobierno de Estados Unidos", ha afirmado.

El venezolano también ha hecho referencia a los ataques de EEUU a presuntas "narcolanchas" en el Caribe, que se han cobrado la vida de más de 100 personas, y al "ataque armado" por tierra que el Gobierno de Trump "viene anunciando desde hace semanas".

"Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia; un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico", ha añadido al respecto.

Moncada ha descrito las acciones de EEUU como "una guerra de saqueo y expolio" de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al Sur global, "considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense".



Por su parte, otros países americanos como Colombia o Nicaragua también han condenado "el uso de la fuerza" y las "medidas coercitivas unilaterales" aplicadas por EEUU en el Caribe, que "erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo".



Asimismo, Rusia ha advertido de que otros países latinoamericanos podrían ser los siguientes.

"Esta intervención que se está desarrollando puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra estados latinoamericanos", dijo el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, citando un documento de estrategia de Trump que decía que Estados Unidos reafirmará su dominio en el hemisferio occidental.

China ha instado a Estados Unidos a “detener inmediatamente las acciones pertinentes y evitar una mayor escalada de tensiones”, en palabras del embajador adjunto de China ante la ONU, Sun Lei.

Al finalizar la reunión de la ONU, Maduro ha afirmado que su país está recibiendo un "apoyo abrumador": "El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio".

Además, ha tachado nuevamente de "piratería" las confiscaciones de buques por parte de EEUU y ha aseverado que "nadie podrá derrotar" a su país.