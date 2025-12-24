Corina Machado denuncia amenazas de "ejecución extrajudicial" y "sistemáticas" a presos políticos en Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado en una rueda de prensa el pasado 11 de diciembre en Oslo tras recibir el Nobel de la paz. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado denunció amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda. El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que existe un hermetismo total sobre el paradero de los presos políticos en El Rodeo, privando de información a los familiares. Las autoridades penitenciarias niegan oficialmente la custodia de ciertos individuos, a pesar de que sus familias confirman su reclusión en El Rodeo I. El OVP considera que esta "negación de custodia" no es un error puntual, sino una política que agrava la indefensión de los detenidos.

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, alertó este miércoles de que en las últimas horas ha recibido información sobre "amenazas directas" y "sistemáticas" de "ejecución extrajudicial" contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, cercano a Caracas.

Ya el lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades de este centro penitenciario mantienen un hermetismo total sobre el paradero de los presos políticos recluidos allí, negando información a sus familiares y alertando sobre riesgos de desaparición forzada e intimidación.

De acuerdo con la organización, las autoridades penitenciarias niegan oficialmente la custodia de ciertos individuos, pese a que numerosas familias confirman la reclusión de sus seres queridos en El Rodeo I.

La OVP calificó este proceder como una política de “negación de custodia”, resaltando que no es una “falla puntual ni un error administrativo”, sino una situación que “agrava la indefensión” de los detenidos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.