Hallan el cuerpo sin vida de un soldado de 21 años con un disparo en la cabeza en la residencia oficial de Milei

Las claves nuevo Generado con IA Un soldado de 21 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente argentino Javier Milei. El fallecido formaba parte del cuerpo de seguridad de la residencia presidencial y la Justicia ha iniciado una investigación para esclarecer el suceso. La principal línea de investigación apunta a un posible suicidio, aunque todas las hipótesis permanecen bajo análisis. El caso está siendo investigado por la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro junto a la Policía Federal bajo las órdenes de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Un soldado apareció muerto con un disparo en la cabeza este martes en la Quinta de Olivos, la residencia del presidente argentino, Javier Milei, sin que por el momento se conozcan las causas, informó la Presidencia en un comunicado oficial.

El soldado, cuya identidad no ha trascendido de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso.

"En horas de la madrugada (...), personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida", expresa el comunicado.

El fallecimiento del soldado, que según la prensa local tenía 21 años, fue confirmado cerca de las cinco de la madrugada de este martes por los servicios de emergencia médica que entraron en la residencia de Milei.

Según la portavocía presidencial, "la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida".

"Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis", agregó el comunicado oficial.

La Presidencia argentina también aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicada exclusivamente por el juzgado federal de San Isidro, que encabeza Arroyo Salgado.

Poco después de darse a conocer el suceso, la portavocía presidencial comunicó que Milei, en representación del Gobierno nacional, expresó condolencias a la familia del soldado.

El caso, ya está siendo investigado por la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal bajo las directivas del juzgado.