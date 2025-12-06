Elecciones en Honduras: el Partido Libre solicita la nulidad del escrutinio presidencial ante el "desastre" del conteo de votos

Las claves nuevo Generado con IA El partido oficialista Libre solicitó al Consejo Nacional Electoral la nulidad del escrutinio presidencial por supuestas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En el recuento, la candidata de Libre, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con el 19,3 % de los votos y el 88,02 % de las actas escrutadas. El abogado de Libre afirma que el conteo de votos viola la transparencia y la legalidad, y solicita reponer la elección presidencial en todas las Juntas Receptoras de Votos si se acepta la nulidad. El candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera el escrutinio con el 40,19 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,49 %.

El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) ha solicitado este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, argumentando un "desastre" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



"Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)", se indica en el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.



En el escrutinio del CNE, que está paralizado desde el viernes, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %), con el 88,02% de las actas escrutadas.

En su escrito, Argueta solicita también al ente electoral la nulidad administrativa de los escrutinios correspondientes a los designados presidenciales (vicepresidentes) y a los diputados del Parlamento Centroamericano, señalando que el conteo de los votos está "adulterando la voluntad popular, violentando la ley electoral, resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales".



El abogado ha afirmado que el escrutinio "violenta toda regla de transparencia y equidad del proceso electoral, pone en precario la legalidad de los resultados, afecta la base misma de la democracia y viola profundamente el derecho al voto" de los ciudadanos y de miles de candidatos.

Argueta pide al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados.



Además, solicita que de declararse con lugar la acción, se ordene "reponer la elección" presidencial en todas las JRV dentro de los diez días posteriores a la resolución.



El apoderado legal de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro, afirmó su disposición a cumplir con todos los requisitos legales para subsanar posibles defectos procesales y reclamó que la autoridad electoral resuelva conforme a derecho.



Miroslava Cerpas, integrante de la Junta Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911, afirmó el viernes en sus redes sociales que Libre no solicitaría votos a favor de ningún candidato, sino la nulidad del proceso electoral.



Según Cerpas, el sistema biométrico utilizado "lo ponían solo de adorno", los votos transportados en maletas carecen de "credibilidad" y Libre posee audios de cientos de ciudadanos que habrían sido "amenazados o coaccionados" por grupos vinculados al crimen organizado.



Según el recuento preliminar del CNE, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el escrutinio con 1.132.321 votos (40,19 %), seguido de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1.112.570 (39,49 %).