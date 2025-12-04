Maduro califica de "cordial y respetuosa" la llamada de Trump: "Todo saldrá bien para la paz y el futuro de Venezuela"

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro confirmó que habló por teléfono con Donald Trump hace unos 10 días, calificando la conversación como cordial y respetuosa. La llamada se produjo en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la continuidad de vuelos de deportación de migrantes venezolanos. Maduro expresó su deseo de que el diálogo con EE.UU. lleve a la paz, la independencia y la dignidad de Venezuela, y propuso un encuentro "cara a cara" con Trump. Aunque se discutió la posibilidad de una reunión entre ambos mandatarios en EE.UU., no se concretaron planes tras la llamada, que también incluyó al secretario de Estado Marco Rubio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que, hace "unos 10 días", habló por teléfono de manera "cordial" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y mientras sigue recibiendo vuelos con migrantes deportados pese al cierre de su espacio aéreo anunciado por el republicano.



"Hace unos 10 días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", ha afirmado Maduro.



En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista dijo que la conversación se desarrolló "en un tono de respeto" y espera que el contacto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

"Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)", expresó Maduro, quien explicó, al recordar su época como canciller durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

"Todo saldrá bien"

El jefe de Estado insistió en que el camino entre su país y EE.UU. debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo", y expresó su confianza en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela".



El pasado domingo Trump confirmaba con un escueto "sí" la existencia de una conversación con Maduro. El mandatario evitó abundar sobre los detalles: "No quiero comentar al respecto. No diré si fue mal o bien".

Según reveló el diario The New York Times, la conversación entre los dos líderes se habría dado en la segunda mitad de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EEUU.



La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no se tradujo en planes concretos para el encuentro.



Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga "face to face (cara a cara)".



La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado", en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana