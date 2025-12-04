EEUU mantiene los vuelos para deportar migrantes a Venezuela pese al cierre de su espacio aéreo anunciado por Trump

A pesar de la retórica belicista y las restricciones aéreas, los vuelos de deportación continúan operando de forma periódica, mientras la mayoría de vuelos comerciales han sido cancelados.

Cerca de 14.000 migrantes han sido repatriados a Venezuela desde que se reanudaron estos vuelos en febrero, manteniéndose la cooperación aérea entre Washington y Caracas.

El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó el aterrizaje de un vuelo de repatriación desde Phoenix, operado por Eastern Airlines, en medio de tensiones y amenazas de ataque.

Estados Unidos continúa enviando vuelos de deportación de migrantes venezolanos a La Guaira, pese al anuncio de cierre del espacio aéreo por parte de Donald Trump.

Ni siquiera los tambores de guerra en Venezuela son suficientes para frenar la drástica agenda de deportaciones de Donald Trump. Estados Unidos sigue fletando vuelos para repatriar migrantes venezolanos con destino a La Guaira pese a la intención del inquilino de la Casa Blanca de cerrar a cal y canto el espacio aéreo del país sudamericano. No son objetivos incompatibles.

El Gobierno de Nicolás Maduro, que había dado por hecho que su anuncio del pasado sábado se traduciría en la suspensión de las repatriaciones, hasta el punto de afirmar que Estados Unidos había congelado "de manera unilateral" dichos vuelos, no parece tener más opciones que aceptar el retorno de sus ciudadanos en una atmósfera cargada por las amenazas de ataque diarias.

Por eso, el Gobierno venezolano autorizó el aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a Caracas, de un Boeing 777-200 operado por Eastern Airlines que había despegado este miércoles desde Phoenix (Arizona). Las autoridades no concretaron el número de migrantes que viajaban en la aeronave.

"La Autoridad Aeronáutica de Venezuela ha recibido una solicitud del Gobierno de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela", había anunciado un día antes el Ministerio de Transportes venezolano.

"La prioridad número uno de la Casa Blanca es continuar con las deportaciones masivas. Es decir, que la continuación de esa política está por encima de cualquier otra, incluyendo la retórica belicista contra Venezuela", subraya en conversación con este periódico la analista venezolana Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Los vuelos de repatriación, que se realizaban dos veces por semana, podrán sobrevolar el espacio aéreo venezolano "como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes", añade el comunicado.

Según las cifras del Gobierno venezolano, cerca de 14.000 migrantes han regresado al país en vuelos chárter desde que la Administración Trump puso en marcha las deportaciones de migrantes el pasado mes de febrero.

La reanudación de las repatriaciones demuestra que los canales de comunicación entre Washington y Caracas siguen en pie pese a las continuas amenazas de Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que acusan a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una presunta red criminal que trafica con drogas hasta la frontera de Estados Unidos. Una acusación que Maduro rechaza de plano.

De hecho, durante la reunión semanal del Gabinete del martes, el inquilino de la Casa Blanca deslizó de nuevo la posibilidad de iniciar "muy pronto" los ataques por tierra contra Venezuela.

"Sabes, la tierra es mucho más fácil, mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos", declaró el mandatario estadounidense, que, según el Miami Herald, había ofrecido al líder chavista una salida honrosa del país. Oferta que Maduro habría desestimado.

Donald Trump durante la reunión el Gabinete de la Casa Blanca.

El mensaje de Trump del pasado sábado asegurando que el espacio aéreo venezolano podía considerarse "cerrado en su totalidad" supuso un nuevo revés para Caracas en la escalada militar iniciada por Washington. "Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", respondió la Cancillería venezolana.

Pero las palabras del inquilino de la Casa Blanca provocaron un alud de cancelaciones de vuelos en Venezuela. Desde el lunes, el país sólo recibe vuelos procedentes de Cuba, Curazao, Colombia, Panamá y Rusia, según los datos del portal Flightradar24.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a finales de noviembre a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Pero los ataques aéreos contra las presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela, que han provocado la muerte de al menos 83 personas, no han reducido la frecuencia de las llegadas de aviones con migrantes deportados. Y no parece que la situación vaya a alterar la hoja de ruta de Trump.