Un apagón masivo en Cuba deja a 3,5 millones de personas sin luz: La Habana está a oscuras

Una persona camina por La Habana, que se ha quedado este miércoles sin luz por un apagón. Reuters

Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba ha dejado este miércoles a más de 3,5 millones de personas sin luz, incluida La Habana, que está a oscuras, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas (Minem).



El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5:00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de varios días con tasas récord de déficit de generación que estaban provocando prolongados apagones diarios de hasta 20 horas.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diésel.

Crisis energética

Esta crisis se ha agravado considerablemente en los últimos meses y se refleja en los prolongados apagones diarios que han llegado a tener una duración promedio de entre 15 y 16 horas diarias.

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano culpa, por su parte, al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Las sanciones de EEUU y una profunda crisis económica han hecho imposible durante años que el Gobierno compre suficiente combustible, forzando una creciente dependencia de los aliados y complicando los esfuerzos de Cuba para mantener el suministro eléctrico.

Las importaciones de crudo y combustible de la isla en los primeros 10 meses de 2025 cayeron más de un tercio en comparación con el mismo período de 2024, ya que los aliados clave, México y Venezuela, redujeron los suministros, según Reuters.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los cortes de electricidad suponen un fuerte escollo para la economía nacional, que se contrajo un 1,1% en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11%, según datos oficiales.

Además estos cortes alimentan el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.