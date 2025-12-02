El hijo del Chapo confiesa que drogó y secuestró al líder del Cártel de Sinaloa para llevarlo a EEUU en avión y entregarlo

A la izquierda, 'El Mayo'. A la derecha, Joaquin Guzman Lopez, el hijo de 'El Chapo' que entregó a ambos. DEA.

Las claves nuevo Generado con IA Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', confesó haber drogado y secuestrado a Ismael 'El Mayo' Zambada para entregarlo a las autoridades de EEUU. El secuestro se realizó tras contactar con el FBI y consistió en atraer a Zambada bajo engaño, sedarlo y trasladarlo en avión privado hasta EEUU. Guzmán López se declaró culpable de delitos de tráfico de drogas y crimen organizado ante una corte federal en Chicago y aceptó colaborar con la Justicia. La traición buscaba que tanto él como su hermano Ovidio obtuvieran sentencias más favorables, aunque no se espera que reciban rebajas en sus condenas.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el histórico líder del Cártel de Sinaloa se declaró este lunes culpable en un tribunal federal de EEUU de delitos relacionados con tráfico de drogas y el crimen organizado, a pesar de haber defendido su inocencia el año pasado. El Güero, como también se le conoce, compareció en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago y manifestó su disposición a colaborar con la Justicia estadounidense.

Guzmán López fue el protagonista de uno de los golpes más mediáticos que las autoridades antidroga han logrado propinar en los últimos años a la dirección de una de las organizaciones criminales más importantes de México. En la operación, llevada a cabo en El Paso (Texas) a finales de julio de 2024, se consiguió capturar también a Ismael El Mayo Zambada, el otro líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.

Y todo fue posible gracias a la traición de El Güero: Guzmán López confesó ante la jueza haber convencido a El Mayo para que saliera de su escondite en las montañas de Sinaloa y haberlo secuestrado y drogado para entregarlo a los agentes de la DEA.

Ismael 'El Mayo' Zambada porta un arma pesada junto a un coche de alta gama. E. E.

El acuerdo de culpabilidad de Guzmán López recoge que el Gobierno estadounidense no "solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni consintió" el plan de secuestro. Sin embargo, tuvo lugar después de que Guzmán López se pusiera en contacto con el FBI a través de un canal de comunicación secreto, según The New York Times.

El Güero ha relatado que convenció al líder del Cártel de Sinaloa para concertar una cita con el objetivo de resolver una disputa política, pero cuando entró en una habitación sin ventanas le colocaron una bolsa en la cabeza, le ataron las manos y se lo llevaron en una camioneta hasta una pista cercana para subirlo a un avión privado. Para que El Mayo, sobre quien existía una recompensa de 15 millones de dólares, no se resistiese le dieron una bebida con sedantes.

Ismael Zambada, a través de su abogado, ya había desvelado parte de la operación en una carta difundida por su abogado poco después de su apresamiento, en la que dijo que el encuentro se produjo a las afueras de Culiacán y que iba a encontrarse con el gobernador de Sinaloa.

Guzmán López, durante la comparecencia, se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cártel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio, que el pasado julio también declaró su culpabilidad ante la misma jueza de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.

Andrew Erskine, ayudante del fiscal de EEUU que trabaja en el caso, dijo que Guzmán López esperaba que el secuestro de El Mayo les brindara a él y a su hermano Ovidio un crédito ante el Gobierno que pudiera dar lugar a sentencias más favorables. Sin embargo, no se espera que ninguno de los dos obtenga rebaja alguna.

Por su parte, en agosto El Mayo Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.