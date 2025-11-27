Condenan al expresidente peruano Pedro Castillo a 11 años de prisión por el fallido intento de autogolpe de Estado en 2022

El expresidente de Perú Pedro Castillo reacciona durante una audiencia este jueves, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en Lima (Perú). Efe

Las claves nuevo Generado con IA El expresidente peruano Pedro Castillo ha sido condenado a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión tras su fallido intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo también condenó por el mismo delito a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, y al exasesor Aníbal Torres. Pedro Castillo recibió además una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos por atentar contra el orden constitucional durante su mandato. Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia para evitar una moción de censura en su contra; fue destituido y arrestado ese mismo día.

El expresidente peruano Pedro Castillo ha sido condenado este jueves a 11 años y cinco meses de prisión por un delito de conspiración para la rebelión a raíz del fallido intento de autogolpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

En un adelanto de la sentencia, la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo anunció que también condena por este mismo delito, tal y como había pedido la Fiscalía, a sus exministros Betssy Chávez, asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, y Willy Huerta, así como al exasesor Aníbal Torres por el delito de conspiración para la rebelión.

Además, indicó que corresponde la inhabilitación de dos años contra Castillo por atentar contra el orden constitucional y haber sido presidente de la República.

Aquel 7 de diciembre de 2022, Castillo inició el proceso para disolver el Congreso y establecer un Gobierno de emergencia nacional para mantenerse en el poder, ya que el Parlamento había iniciado una moción de censura en su contra que le habría apartado de la jefatura de Estado apenas 18 meses después del comienzo de su legislatura.

Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

Una vez arrestado, Castillo alegó que había sido "intoxicado" antes de leer el discurso en el que anunció la disolución del Congreso, sin embargo se negó a someterse a un exmane médico y al correspondiente test de drogas.

La condena de Castillo se produce un día después de que otro expresidente, Martín Vizcarra, fuera sentenciado a 14 años de prisión tras ser declarado culpable de aceptar sobornos años antes de asumir el cargo.