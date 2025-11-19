Trump rechaza una oferta de dimisión de Maduro tras una transición de dos años: lo quiere fuera de Venezuela ya

El portaaviones 'USS Gerald R. Ford' escoltado por destructores y cazas en su viaje hacia el Caribe. Reuters

Las consecuencias del estallido de un conflicto militar en Venezuela se antojan catastróficas y el líder chavista, Nicolás Maduro, parece incluso dispuesto a renunciar al poder con tal de evitar que militares estadounidenses pongan sus botas en el territorio del país que todavía gobierna con mano autoritaria. Además de hacer constantes llamadas a la paz a su homólogo Donald Trump, el presidente venezolano le habría ofrecido una suerte de dimisión en diferido.

Según informa The New York Times citando a fuentes de la Administración Trump, la Casa Blanca habría rechazado la propuesta de Maduro de dimitir tras un periodo de transición de dos años. Esta oferta se habría registrado en el marco de una serie de negociaciones extraoficiales autorizadas por el propio Trump para explorar soluciones a una crisis en Venezuela que se asoma a un incierto abismo.

El citado medio asegura que Trump dio "su visto bueno" a los planes de la CIA para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un "campo de batalla para acciones futuras" y a la rehabilitación de la comunicación extraoficial con Maduro.

Citando fuentes anónimas, The New York Times revela que integrantes del Gobierno de Maduro ofrecieron a la Administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue. El mandatario republicano advirtió hace unos días que el líder chavista "tiene los días contados".

Durante estas conversaciones informales se habría negociado la disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.

Operaciones encubiertas

La semana pasada, Trump sostuvo diferentes reuniones en la Casa Blanca con altos cargos del Pentágono, que le presentaron varias opciones para emprender nuevas acciones en la campaña militar que desde agosto el Comando Sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Si bien todas las informaciones apuntan a que las decisiones del republicano sobre Venezuela no están todavía claras, The New York Times añade que Trump podría decantarse por continuar con operaciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.

Militares venezolanos durante unas maniobras en Caracas. Maxwell Briceno Reuters

La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico que podrían ser atacadas bajo una orden presidencial.

El pasado domingo Trump admitió públicamente, a bordo del Air Force One, que estaría dispuesto a dialogar con Maduro. Antes había asegurado que la decisión sobre Venezuela ya estaba tomada, pero no quiso revelar detalles.

En paralelo, Trump ha dado luz verde a lo que el Pentágono denomina Operación Lanza del Sur, con un despliegue naval histórico en el Caribe: el portaaviones Gerald R. Ford, varios buques de guerra y cerca de 12.000 militares, según autoridades estadounidenses.

Desde agosto, EEUU ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, destruyendo 22 lanchas, con un saldo estimado de más de 80 personas muertas según el Comando Sur.