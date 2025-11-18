Hallan los cuerpos sin vida de 5 turistas perdidos durante una fuerte nevada en el Parque Torres del Paine de Chile

Las claves nuevo Generado con IA Cinco turistas, incluidos dos mexicanos, dos alemanes y un británico, fueron hallados sin vida tras perderse durante una fuerte nevada en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Las víctimas se extraviaron cerca del campamento Los Perros, una zona de difícil acceso que requiere varias horas de caminata desde el punto vehicular más cercano. Equipos de rescate y brigadas militares continúan buscando a más turistas desaparecidos en la región, que fue azotada por vientos superiores a 193 km/h y visibilidad nula. El Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO, atrae a cientos de miles de visitantes cada año y está ubicado en la Patagonia chilena.

Equipos de rescate hallaron los cuerpos sin vida de cinco turistas perdidos en una fuerte tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región sur de la Patagonia chilena.

El alcalde de Torres del Paine, Anahi Cárdenas, informó que cinco personas fallecieron, entre ellas dos mexicanos, dos alemanes y un británico, mientras se buscan a más turistas desaparecidos.

Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la provincia chilena de Última Esperanza, afirmó que los turistas se perdieron cerca del campamento Los Perros del parque nacional, una zona a la que solo se puede acceder tras una caminata de cuatro a cinco horas desde el punto accesible en vehículo más cercano.

Ruiz afirmó que el Gobierno estaba coordinando con las instituciones militares, las cuales enviaron brigadas a la región para colaborar en la búsqueda.

La zona fue azotada por una tormenta de nieve que provocó condiciones de visibilidad nula con vientos que superaron los 193 km/h (120 mph), equivalentes a un huracán de categoría 3.

El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la Región de Magallanes y la Antártica chilena, abarca unos 1.810 kilómetros cuadrados entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica.

Esta área protegida, declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1978, recibe cientos de miles de visitantes cada año.