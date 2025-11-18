Destituida la jueza que provocó la anulación del juicio por la muerte de Maradona tras un documental sobre el caso

Julieta Makintach, la jueza que provocó en mayo pasado la anulación del juicio por la muerte de Maradona. Efe

El Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires destituyó este martes de su cargo a Julieta Makintach, la jueza que provocó en mayo pasado la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, tras protagonizar un documental no autorizado sobre el caso.

