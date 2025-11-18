Crisis en Ecuador: dimiten dos ministros de Noboa tras su gran derrota en el referéndum para una nueva Constitución

La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, han anunciado este lunes que renuncian a sus cargos en el Gobierno del presidente Daniel Noboa, un día después de su derrota en el referéndum con el que buscaba que se aprobara, entre otras cuestiones, su propuesta de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.



"Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador. Construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como ministra de Estado", escribió Núñez en su cuenta de la red social X.



"Gracias al presidente Daniel Noboa por habernos permitido desde el ministerio sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores", añadió sin dar detalles de su salida.

Palacios, por su parte, agradeció a Noboa por darle "el honor" de liderar el ministerio, y a sus colaboradores y gremios productivos por el apoyo a su gestión.



"Hoy retorno a la empresa privada para continuar trabajando y aportando al desarrollo y progreso de este país que tanto amo", agregó en un comunicado publicado en X.

Primeras dimisiones

Estas son las primeras bajas del Gobierno después del proceso electoral del domingo. Durante el día, algunos medios locales señalaron que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición de Noboa, pero desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia nunca se emitió un comunicado oficial al respecto.



Núñez y Palacios iniciaron sus funciones en noviembre de 2023, cuando Noboa asumió la Presidencia por primera vez, después de ganar las elecciones extraordinarias para completar el periodo del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), y fueron ratificados por Noboa en mayo pasado, cuando él fue nuevamente posesionado para un mandato completo de cuatro años.

La gran derrota de Noboa

Este domingo Noboa sufrió su primera gran derrota en las urnas, después de que las cuatro preguntas que él impulsó fueran rechazadas por los ecuatorianos.



Además de la propuesta para establecer una Asamblea Constituyente que redactase una nueva Constitución, también se incluía en el referéndum permitir bases militares extranjeras, reducir de 151 a 73 el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y retirar la financiación pública a los partidos políticos.

Todas estas preguntas fueron rechazadas ampliamente en una derrota sin precedentes para el Gobierno de Noboa.

Pese al no al retorno de bases militares extranjeras, el presidente de Ecuador viajará este martes a EEUU. Desde el Gobierno no detallan los planes de Daniel Noboa, aunque sí especifican el "interés" de fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales.

Hace dos semanas, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, estuvo en Ecuador para visitar las bases militares de Manta y Salinas, en la costa ecuatoriana, dos zonas en las que Estados Unidos tiene interés en instalarse después de su salida del país en 2009.

