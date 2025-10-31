La Fiscalía de Colombia registra la sede del partido de Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Colombia ha llevado a cabo un registro en la sede del partido Colombia Humana, liderado por el presidente Gustavo Petro, para investigar una presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2022. El partido de Gustavo Petro ha manifestado que el registro es parte de una diligencia administrativa de la Fiscalía, negando que se trate de una investigación en su contra o de alguna medida punitiva. Colombia Humana ha criticado a ciertos medios de comunicación por el tratamiento sensacionalista del registro, instándolos a informar con objetividad para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.

El partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado este jueves el registro por parte de la Fiscalía en la sede de Colombia Humana en el marco de la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña electoral que llevó a Petro a la Presidencia del país latinoamericano en 2022.

La formación política ha salido al paso de las informaciones difundidas por medios locales, aclarando que el registro forma parte de las atribuciones "legales" de la Fiscalía para "solicitar información" en sus procedimientos "ordinarios" e incidiendo en que "no se trata de una investigación contra la organización ni de ningún tipo de medida".

En la nota, difundida en la red social X, Colombia Humana ha criticado a "algunos" medios de comunicación por lo que ha calificado de tratamiento "sensacionalista y tendencioso" al registro de la Fiscalía, precisando que "en realidad se trata de una diligencia administrativa de revisión documental".

"Este tipo de titulares desinforman a la ciudadanía y buscan distorsionar la realidad sobre el movimiento y sus integrantes", ha agregado, al tiempo que ha "invitado" a los medios a realizar su trabajo con "objetividad y equilibrio (...) en beneficio del debate público y de la confianza ciudadana en las instituciones".

El partido de Petro ha aprovechado para asegurar que "siempre atiende de manera respetuosa, transparente y oportuna todos los requerimientos de las autoridades competentes" y ha defendido su "respeto a la institucionalidad y por la disposición de colaborar con los órganos de control".