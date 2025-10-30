El huracán Melissa decrece a categoría 1 mientras se acerca a Bahamas tras azotar Cuba y dejar 4 muertos en Jamaica

Una residente muestra un refrigerador en su casa tras el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba , el 29 de octubre de 2025. Reuters

El huracán Melissa ha menguado su potencia a categoría 1 mientras se acerca a Las Bahamas y deja atrás Cuba, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) este miércoles. El potente ciclón rebaja su fuerza y se sitúa en el rango más bajo de la escala de 5 tras azotar Cuba y dejar al menos cuatro muertos en Jamaica, 23 en Haití y uno en República Dominicana.



El huracán, que golpeó a Cuba este miércoles como categoría 3, se alejaba de la isla con vientos sostenidos de hasta 150 km/h dirigiéndose hacia al sureste del centro de las Bahamas. Con vientos máximos sostenidos de 200 km/h el huracán impactó en tierras cubanas con olas de hasta ocho metros y lluvias que podrían dejar hasta 450 litros por metro cuadrado.

Un hombre cruza un río crecido mientras carga a un niño este miércoles, en el poblado de Guama en Santiago de Cuba (Cuba). EFE

El organismo estadounidense anticipó condiciones de huracán para Bahamas y lluvias este miércoles y jueves. Aunque "Melissa se ha debilitado sustancialmente" tras pasar por Jamaica y Cuba, el NHC ha apuntado que "los modelos globales y regionales de huracanes continúan sugiriendo que tiene una ventana a corto plazo para reintensificarse" al pasar por aguas más cálidas.



Es por ello que Bahamas se prepara, como lo hicieron los territorios vecinos. Según NHC, antes de tocar tierra Melissa ya está produciendo fuertes vientos, lluvias torrenciales e intensas marejadas ciclónicas en el archipiélago caribeño, por lo que se han comenzado las evacuaciones en seis islas.

En los próximos días podría moverse o acercarse hacia las Islas Turcas y Caicos y propagarse hacia las Bermudas a finales de la semana, según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense.

Los estragos de Melissa en el Caribe

Melissa es el huracán más devastador de la temporada en el Atlántico. Haití ha reportado al menos 23 muertos, la mitad de ellos niños, y 13 personas desaparecidas mientras continúan las lluvias torrenciales en varias regiones del país, que han dejado más de 13.000 desplazados, según el último balance oficial de víctimas.

En Jamaica se han reportado al menos cuatro víctimas mortales, país declarado como "zona catastrófica" por el impacto del ciclón: más de medio millón de personas se han quedado sin luz y las inundaciones y los deslizamientos de tierra se multiplican por todo el país. El Gobierno prevé que más de 50.000 personas serán desplazadas por Melissa.

Devastating scenes from Mandeville, Jamaica when Hurricane Melissa made landfall on the island 🙏 pic.twitter.com/2YFk6ODBRu — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) October 28, 2025

Cuba amaneció este pasado miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente y cuantiosos daños por inundaciones. Según el Instituto de Meteorología (Insmet) en apenas quince horas Melissa dejó hasta 400 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) en seis localidades, entre 200 y 300 milímetros en doce localidades y más de 100 milímetros en 72 localidades.

Tras ser azotada por un sistema "extremadamente peligroso", las autoridades han comenzado a hacer balance de daños. Por el momento la Defensa Civil no tiene constancia de víctimas mortales o desaparecidos, aunque los rescatistas no han llegado aún a muchas áreas rurales y montañosas muy afectadas, principalmente a causa de las intensas lluvias, que han provocado el desbordamiento de múltiples ríos y presas, inundaciones súbitas y corrimientos de tierras.