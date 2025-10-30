EEUU lanza un nuevo ataque sobre una lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico y mata a cuatro personas

Las claves nuevo Generado con IA EEUU ha realizado un ataque sobre una lancha en el Pacífico atribuida al narcotráfico, resultando en la muerte de cuatro personas a bordo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que la embarcación atacada transitaba una conocida ruta de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Este es el doceavo ataque de EEUU en aguas internacionales, elevando a 15 el número de lanchas destruidas y a 61 las muertes relacionadas. La ofensiva estadounidense, ordenada por Donald Trump, se enmarca en una campaña militar contra carteles latinoamericanos, considerados terroristas.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha llevado a cabo en la madrugada de este jueves un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.



El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha informado que su departamento ha llevado a cabo, por orden de Donald Trump, "un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico". Asegura que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y afirma que "transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes".



"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales", agrega Hegseth en su mensaje en X.

"El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará buscándolos y eliminándolos dondequiera que operen", concluye.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en doce ataques llevados a cabo en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico. En total, estos bombardeos contra lanchas se han cobrado la vida de 61 personas.

EEUU vincula las embarcaciones a actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un "conflicto armado directo" que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira con un primer ataque el pasado 2 de septiembre, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

La semana pasada, Trump aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.