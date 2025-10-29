Jamaica declara el país como "zona catastrófica" tras ser arrasado por Melissa: el ciclón se debilita en su rumbo a Cuba

La gente camina por una calle bajo la lluvia antes de la llegada del huracán Melissa , en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. Norlys Perez Reuters

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes el país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 (de 5) que disminuyó a 4 después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

Ahora el ciclón se dirige a Cuba con una categoría 3. Su potencia ha disminuido tras arrasar Jamaica. Sin embargo, la isla se prepara ante la llegada de uno de los mayores huracanes en el registro histórico, en uno de los peores momentos en décadas para la isla, que sufre una profunda crisis económica, energética y sanitaria.



Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que han provocado inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras y en al menos seis hospitales.

Jamaica Declared a Disaster Area; Order to Prevent Price Gouging Renewed. pic.twitter.com/11I9QjKuGm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió de que Melissa podría provocar "una situación catastrófica" en su paso por el Caribe, señalando que "para Jamaica será sin duda la tormenta del siglo".

Más de 530.000 clientes del servicio eléctrico de Jamaica, alrededor del 77%, se encuentran sin servicio eléctrico en el país por el paso de este ciclón. Videos de usuarios en redes sociales y medios locales muestran el impacto de fuertes ráfagas de viento en Kingston, en el sureste, y en municipios del sur de la isla, que han provocado la caída del tendido eléctrico y han impactado techos de varias viviendas.

🌀The Black River Police Station has become a refuge for residents whose houses have been flooded. We are sticking close to the community as we weather Hurricane Melissa together.#TrackingHurricaneMelissa#AForce4Good pic.twitter.com/JPhAHJMihm — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) October 28, 2025

Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, confirmó que hay más de 800 refugios abiertos y que, hace unas tres horas, 382 de ellos albergaban a casi 15.000 personas en toda la isla. El Gobierno prevé que más de 50.000 personas serán desplazadas debido al impacto de Melissa.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana. Aunque se trata del tercer huracán de categoría 5 de la temporada en el Atlántico, después de Erin y Humberto, Melissa es el primero que toca tierra.

Cuba se prepara

Está previsto que el huracán que toque tierra cubana pasada la medianoche del martes al miércoles por el oriente, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

Las últimas estimaciones prevén que tocará tierra por el municipio de Guamá (sureste), en las inmediaciones de la localidad de Chivirico, y que abandonará el país entre seis y ocho horas más tarde por el municipio de Banes (noreste). Sus efectos se seguirán sintiendo por otras ocho o diez horas.

Llegará probablemente como un categoría 3, según los pronósticos, desplazándose hacia el noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, intensas lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta ocho metros.

Los efectos se temen devastadores. Las autoridades cubanas han advertido de que se trata de un sistema "extremadamente peligroso" por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o asegurado las condiciones de cerca de 650.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen cerca del 7 % de la población total.

Melissa va a impactar Cuba en su peor crisis económica en décadas, tras más de cinco años de contracción económica, elevada inflación, escasez de básicos (alimentos, combustible y medicinas), fuerte pérdida de poder adquisitivo de empleados estatales y pensionistas, polarización creciente, derrumbe del peso en el mercado informal y migración masiva.

El más reciente ciclón que afectó a Santiago de Cuba -la segunda ciudad del país por población- fue Sandy, en 2012, un categoría 4 que provocó 11 fallecidos y severos desperfectos en la ciudad.

Tras azotar Cuba, Melissa golpearía el sureste de Bahamas el jueves. Se prevé que el ciclón deje un millón y medio de afectados en su ruta por el Caribe.