Al menos 20 muertos y más de cincuenta detenidos en una macroperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

Se trata del mayor operativo policial desplegado hasta ahora contra el Comando Vermelho, una de las bandas dedicadas al narcotráfico más poderosas de la capital.

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 20 personas han muerto y más de 50 han sido detenidas en una operación policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. La operación, calificada como la mayor contra el Comando Vermelho, estuvo dirigida por el gobernador Claudio Castro y se llevó a cabo en los complejos de Penha y Alemão. Los delincuentes del Comando Vermelho utilizaron drones artillados y barricadas para resistir a los 2.500 agentes movilizados en la operación. Se han incautado medio centenar de armas de fuego, incluyendo 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, durante la operación.

Al menos veinte personas murieron y medio centenar fueron detenidas este martes en una operación policial a gran escala contra el Comando Vermelho, una de las bandas del crimen organizado y narcotráfico más poderosas de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, informó que entre los fallecidos hay dos policías y calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Esta operación tiene lugar días antes de que la próxima semana la capital brasileña acoja la Cumbre Mundial de Alcaldes y el Premio Earthshot del Príncipe William, en el que participarán celebridades como Kylie Minogue o el cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno Sebastian Vettel. Ambos eventos forman parte de los preparativos para la cumbre climática de las Naciones Unidas COP30 que se celebrará en noviembre en Belém, en el norte de Brasil.

Hoje, uma Mega operação Histórica está acontecendo no Rio de janeiro, não é Vietnã e nem palestina.

até agora já contam 20 mortos e 56 presos, Deus tenha piedade de nós.pic.twitter.com/Lg2g6I7LTy — Musculoso (@Mitchdapesada) October 28, 2025

Más de 2.500 agentes de la Policía se desplegaron en los complejos de Penha y de Alemão, dos superpoblados y enormes favelas. Los tiroteos han sido constantes durante toda la mañana, según los vecinos.

Medios locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricadas en las favelas para intentar impedir la entrada de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2.500 agentes.

El gobernador Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas.

De acuerdo al primer balance, hasta ahora la operación ha dejado, además de una veintena de muertos, un total de 56 personas detenidas y, además, ha sido incautada medio centenar de armas de fuego, entre los que había 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El regidor aclaró que la operación, que comenzó a primera hora de este martes, aún sigue en marcha por lo que en las próximas horas el balance podría elevarse con más víctimas y detenidos.

En Río de Janeiro suele ser habitual que ante grandes eventos internacionales, como los que tendrán lugar la próxima semana, se lleven a cabo este tipo de macroperaciones policiales y redadas.

Ya sucedió antes del Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS a principios de este año.

Qué es el Comando Vermelho

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas de Brasil, especialmente activa en Río de Janeiro. Sus principales actividades son el narcotráfico, la extorsión, el robo, el secuestro y los sicarios.

El grupo surgió oficialmente en 1979 en la prisión Ilha Grande, a partir de la unión de presos comunes y presos políticos, influidos por la Falange Vermelha, una facción creada por internos opuestos a la dictadura militar.​

La idea fundacional era crear una “hermandad” que luchara por la paz, la justicia y la libertad, con códigos de respeto entre sus miembros y una clara oposición a “el sistema”: la policía, los jueces y los rivales carcelarios.

Durante los primeros años, el Comando Vermelho se especializó en el asalto a bancos y el secuestro de empresarios en Brasil. Sin embargo, el avance de los cárteles internacionales y el alto riesgo de estos crímenes llevó al Comando Vermelho a centrar su actividad en el narcotráfico desde la década de 1980, principalmente en la venta de cocaína y marihuana en las favelas.​

A lo largo de los años 90, el Comando Vermelho logró controlar cerca del 90% de las favelas de Río de Janeiro, imponiendo sus normas y ejerciendo el poder sobre vastos sectores urbanos.

Sin embargo, su hegemonía fue amenazada por luchas internas y la aparición de facciones rivales como Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA), originadas por disidencias dentro del propio Comando Vermelho.

Los enfrentamientos con estas facciones y con la Policía provocaron una constante guerra urbana, elevando la violencia y la militarización en gran parte de la ciudad.​

Pese a la presión policial y la captura o muerte de muchos de sus líderes, el Comando Vermelho sigue siendo una presencia dominante en varias zonas de Brasil.

Su estructura se basa en células federativas, dirigidas tanto por líderes libres como por jefes encarcelados, y mantiene reglas internas estrictas y una brutalidad reconocida entre sus miembros.

La influencia de esta organización se extiende más allá del crimen: en las favelas, suele financiar eventos comunitarios y colaborar en gastos básicos de la población, en una compleja relación que mezcla violencia, poder social y supervivencia.